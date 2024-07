Furia de GH habló en un live de tiktok con una fan roldanense: “Me sentí identificada con su historia”

La roldanense Paola Herrera es una de las tantas “furiosas” que se encariñaron con la polémica participante de Gran Hermano Juliana Furia Scaglione y este domingo a la tarde logró charlar en un vivo de tiktok con ella.

“Aun no lo puedo creer, me puse muy nerviosa, le pude decir que era de Roldán y que me sentía muy identificada con su historia”, contó Paola a El Roldanense.

La charla duró más de 15 minutos y la compartió con otra chica de Tucumán. “Ella esta haciendo esto porque está muy agradecida, entonces acepta las solicitudes de la gente. Vi que estaba haciendo un live y me animé y le mandé, pasaron unos segundos y apareció y hablamos. Es súper agradecida”, dijo aun emocionada.

Paola la siguió durante toda su estadía en la casa y empatizó con ella desde el primer día, sin embargo aunque no pudo votar a su favor ya que no tenía crédito para hacerlo. Ahora, la tecnología y algo de suerte, le permitió un contacto mano a mano con su ídola.