Denuncian que un gendarme vino a visitar a sus hijos a Roldán y desapareció

Gustavo Elorrieta tiene 42 años, es Gendarme, nació en Corrientes pero reside actualmente en Buenos Aires. El 10 de julio salió de vacaciones con destino a Roldán donde venía a visitar a sus hijos. Avisó por teléfono a su actual pareja que había llegado bien y nunca más se supo nada de él. Su hermana Ethella Mari emprendió una búsqueda desesperada ya que el pasado lunes 25 de julio Gustavo debía presentarse a trabajar y no lo hizo.

“Mi hermano Elorrieta se encuentra desaparecido desde hace varios días, el es Segundo Comandante de Gendarmería y prestaba servicio en Capital Federal, pero el 10 de julio salió de vacaciones a Roldán para ir a visitar a sus hijos que viven con su exesposa”, relató la mujer en diálogo con El Roldanense.

“Él viajó a la ciudad de Roldán en su auto, un Volkswagen Bora gris, y lo último que sabemos es que le avisó a su pareja actual que había llegado a destino y que se encontraba con sus hijos, eso fue el 10 de julio a las 23hs, de ahí en más no sabemos más nada”, sentenció y dijo que primero pensaron que se le había roto el teléfono pero luego todo les sonó más raro.

“Después de varios días sin poder comunicarnos con él por mensajes ni llamadas, el pasado lunes 25 de julio se debía presentar en su lugar de trabajo en Capital Federal y no se presentó y no se sabe nada. Desde Gendarmería no saben nada», contó y agregó: “Su familia somos mi papá y yo, nosotros vivimos en Monte Caseros, Corrientes. Desde Gendarmería hicieron la denuncia por la desaparición y nos llamaron a nosotros para preguntar si teníamos novedades, pero no tenemos ningún dato”.

Un solo dato le llamó la atención a la mujer: “Nos enteramos que mi sobrino tuvo un accidente camino al cementerio con el auto de Gustavo. Pero la exesposa de mi hermano no hizo la denuncia porque, supuestamente, Gustavo dejó el auto y se volvió a Buenos Aires caminando. Lo cierto es que no tenemos información ni de ese accidente ni de dónde está él”.