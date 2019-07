Gran gesto: le dieron por error un billete de $1000 y regresó al negocio a devolverlos

La mañana del sábado había sido movida en un negocio de indumentaria infantil ubicada en el casco céntrico de Roldán. Mucha gente se había acercado a realizar su compra y, entre tanto movimiento, alguien se distrajo y entregó mal el vuelto a un cliente. Grande fue la sorpresa cuando la persona regresó e hizo notar el error a quien lo había atendido: le habían dado $1000 de más y los devolvió.

El hecho fue destacado por el propio negocio en su perfil de Facebook y tuvo casi 500 Me Gusta. “Atendimos a muchas personas y entre ellas a Robher Casas. Compró, pagó, se le dió el vuelto y se fue. Todo normal. A los 20 minutos vuelve y nos dice: Me dieron mal el vuelto. Pensamos que quizás le habíamos dado de menos pero nos dice: `No, me dieron de más. Mirá, en lugar de un billete de 100 me diste uno de 1000, te los vengo a devolver”, relataron.

“Qué lindo es encontrarnos con personas así. Cuando a veces pensamos que los valores están perdidos, estos gestos nos devuelven la esperanza. Puede parecer algo pequeño, pero queríamos contarlo porque creemos que a la honestidad también hay que darle prensa. Así que mil gracias Roberto. Por más gente como vos”, cierra el mensaje que no tardó en multiplicarse en la red social.

«Devolví el dinero porque no me correspondía, no era lo correcto quedarme con algo que no es mío. Quizás si no lo devolvía hubiese perjudicado el empleado, porque al momento de cerrar la caja iban a faltar $800 de la venta, más los $1100 que me había dado de vuelto. Yo gaste $800$ y pagué con $1000, me dió de vuelto $1100», contó el protagonista de la historia a El Roldanense.

«Fui a devolverle el dinero, esos son los valores que mis padres me inculcaron, y soy muy creyente y no hubiese sido agradable para Dios quedarme con ese dinero», agregó.