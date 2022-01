Guajardo: “En Roldán no tenemos grandes índices de ausentismo en industrias”

La producción industrial en la provincia de Santa Fe registró en el mes de noviembre de 2021 una expansión de 9,9% interanual, acumulando en once meses una destacada recuperación de 20,2% en relación al mismo período del año precedente. Esos datos más que alentadores se replican en las industrias de Roldán y no se ve empañada por la tercera ola de contagios Covid.

“La parte más dura de esta tercera ola la empezamos a ver a fines de diciembre y sigue ahora a principios de enero, todavía no tenemos números desde el punto de vista productivo para ver como impacta. De todas formas, no todas las fábricas padecen los mismo, por suerte en Roldán no nos hemos enterado en Unempir de empresas con grandes índices de ausentismo”, destacó el referente de UIA Joven, Fisfe y Unempir, Román Guajardo.

También un dato a destacar es que la recuperación de aquellos empleados que se contagian se da “bajo los carriles normales”, es decir, una vez transcurrido el tiempo de aislamiento estipulado de manera oficial se reincorporan a sus puestos, “eso quiere decir que las vacunas hicieron su efecto y que el porcentaje de personal vacunado en las industrias de Roldán es altísimo”, evaluó el dirigente.

Asimismo, contó que la Unión Industrial Argentina (UIA) está haciendo un relevamiento para ver realmente el impacto del Covid en esta tercera ola, el cual va a arrojar datos mas concretos.

Pero más allá de este tema puntual, Guajardo destacó el crecimiento sostenido en el tiempo que atraviesa la producción industrial a nivel provincial y nacional en los últimos 11 meses, según los números del último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

“A lo largo del año, mas allá de momento con ramas puntuales, lo que tiene que ver con maquinaria agrícola, semirremolques, industria siderúrgica empujó mucho en la provincia y se mantuvo arriba del ranking todo este tiempo. Pero a la hora de desmenuzar los datos, el 80% de las ramas vienen teniendo un comportamiento productivo. En algunos casos sectores por encima de las medias y otros con recuperación sostenida”, manifestó.

Esta recuperación se tradujo en aumento de las búsquedas laborales: “Todo esperaron para ampliar la nómina de personal principalmente porque no se sabia si la situación de recuperación era un rebote generado por la pandemia, pero al sostenerse en el tiempo las condiciones, y al tener un horizonte optimista de cara al 2022, las empresas están incrementando sus nóminas, lo cual es buenísimo, y por otro lado cuando uno ve que hay mas de 17.000 puestos que se recuperaron son números alentadores”, destacó el empresario.