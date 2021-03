Hace más de 20 años decidió cambiar su vida y hoy habita en una de las islas más paradisíacas de España

Por: Mili Olivari

Desde muy chica, a Adriana Garbuglia le rondaba en su cabeza la idea de poder conocer, crecer y aprovechar al máximo su vida, por lo que decidió emprender un viaje y cumplir su sueño. Hace 30 años decidió darle un giro a su vida y partió al continente europeo.

En un principio estaba en dudas, no sabía si emigrar hacia California, o directamente a las Islas Canarias. Entre vuelta y vuelta, España fue el elegido, y hoy hace 30 años que está instalada y viviendo allí.

El viaje emprendido fue emocionante desde el momento en el que partió para Madrid: “Yo ya tenía muy claro que me quería venir para acá, en ningún momento me resultó difícil tomar la decisión”, contó Adriana a El Roldanense. En su caso, ella no se fue sola, sino que lo hizo junto a su hijo. “Cuando llegue a España yo tenía sólo 26 años y mi hijo Marco 3 añitos”, agregó.

Como todos sabemos, Argentina es un país donde la gente es muy cálida. Irte hacia otro país no siempre resulta fácil, y si bien muchos piensan que estas las culturas de estos dos países en particular son muy parecidas, no es así. “Aquí es muy difícil que te acepten, pero a mí no me resultó difícil adaptarme, ya que no fui la única argentina en venirme, fuimos bien recibidos, y desde ese entonces tengo excelentes amigos aquí”, contó.

Desde que la roldanense llegó a la isla, siempre luchó para tener sus cosas propias y a tan solo ocho meses de estar viviendo allí, consiguió tener su propia casa, donde hoy en día continúa viviendo.

Adriana tuvo la suerte de poder desempeñar su propio negocio durante varios años y le fue muy bien, y hoy pudo obtener la prejubilación. “Aquí tenés la opción que, si cotizas muchos años de trabajo te dan la opción de prejubilarte, y yo pude acceder”, dijo.

La pandemia hoy nos involucra e interesa y se sabe que se está viviendo casi por igual en todas partes del mundo, pero esta isla en particular, tiene la posibilidad de brindar campos, playas, y demás lugares donde se permite caminar o pasar el rato al aire libre. “Por otro lado también está la parte mala, ya que esta zona es muy turística y este año complicó todo, pero se lleva..”, deslizó.

Poder conocer culturas y darle un giro a su vida está en el plan de una gran cantidad de argentinos, pero por distintos motivos se está volviendo cada vez más difícil. “Para quienes quieran venirse a Islas Canarias, o Europa diría, hoy en día yo no lo recomiendo, todo cambió mucho estos últimos años y cada vez se complica un poco más poder asentarse aquí, conseguir trabajo y una ciudadanía, quizás en algunos años cambie”, contó Adriana.

La roldanense que hace de 20 años está instalada en una isla paradisíaca y moviéndose de aquí para allá para conocer la mayor cantidad de países posibles, siempre elegiría la isla Lanzarote que es donde hoy se encuentra, “si volvería a nacer, volvería a elegir vivir acá, en Lanzarote”, agregó Adriana.