Hackearon el whatsapp de reconocida casa de comidas de la ciudad e intentaron estafar a clientes

Ciberdelincuentes jaquearon el whatssap de una importante rotisería del casco urbano de la ciudad y estafaron a varios clientes del negocio. El hecho sucedió durante la mañana de este martes.

‘‘La verdad que todo sucedió muy rápido, nosotros tratamos de estar atentos a cualquier tipo de situaciones raras, pero en este caso nos encontraron con mucha demanda de trabajo y cuando nos quisimos dar cuenta ya nos habían hakeado el whatssap del negocio’’, comentó Sabrina, una de las empleadas de Zona Goumert en diálogo con El Roldanense.

‘‘Cerca del mediodía me llamaron de un número privado diciendo que eran de la remiseria, me pidieron dos pizzas especiales, tres gaseosas y dos aguas saborizadas de medio litro y me decia que era para las chicas, un hombre que se hacía llamar Mariano’’, detalló.

‘‘Yo le tomo el pedido, me pregunta el importe que me tenia que transferir, se lo digo, y le contesto si me puede enviar un whatssap así le pasaba el alias para transferír. En ese momento me dice que lo espere porque me iba a pagar desde el sistema de la cuenta de la remiseria’’, relató Sabrina en diálogo con este medio.

‘‘Mientras hablaba con él, atendía al público. Luego me dijo que me iba a llegar un código de seis dígitos y que se lo dijera así me podía transferir. Entre una cosa y otra le dije el número y fue allí que cuando corté y quise entrar a whatssap eñy estaba bloqueado y hackeado’’, describió y al mismo tiempo agregó: ‘‘Sabemos que quisieron estafar a varios clientes pidiendoles sumas de dinero abultadas’’.

‘‘A partir de lo sucedido y para poder seguir trabajando habilitamos un nuevo número para los pedidos, el nuevo contacto hasta nuevo aviso es: 3413 07-9194’’, resaltó.