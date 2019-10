“Hay que sacar la discapacidad de una cuestión asistencialista. Una persona con discapacidad puede producir un servicio o un producto igual que cualquiera”, aseveró Leandro Simoeni, una voz más que autorizada para hablar al respecto ya que creó Nomines, la primera empresa integrada por empleados que tienen algún grado de discapacidad.

Fue este jueves en el salón Terranova donde se desarrolló la tercera charla del ciclo DiReCción organizado por El Roldanense y Unempir y en la cual el tema fue la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Entre los números y estadísticas que expuso Simeoni se cuenta que el 10,2% de la población argentina tiene alguna discapacidad, de la cual el 75% esta desempleado. En lo que respecta al área metropolitana de Rosario hay 81.800, de los cuales 60.000 están sin empleo.

“Tenemos que hacernos cargo del sector privado porque el Estado sólo no puede. Necesitamos que las empresas entiendan esto. Hay que separar enfermedad de discapacidad”, señaló y para explicar aluna de las causas de por qué hoy los empleadores no toman personas con discapacidad en sus empresas expuso algunos mitos como el ausentismo, el juicio ante un posible despido e incluso el desconocimiento acerca del trato.

A su turno, Luciano Palazesi (quien tiene parálisis cerebral y es contador de Nomines) echó claridad sobre algunas cuestiones: la contratación de personas con discapacidad se rige por la Ley de contrato de trabajo vigente, no rige una ART especial y no hay que hacer un preocupacional más largo. Además, recordó que existen incentivos estatales para estos casos y contó su historia personal.

“Empecé a mandar currículum cuando me recibí de contador pero para la inclusión hace falta activar los sentidos, el más importante es el del corazón y no estoy hablando de beneficencia sino del corazón para que articule los otros sentidos. Cuando me llamaban, me preguntaba si era yo y les decía que sí, pero me cortaban porque en el CV no decía que tenía la papa en la boca”, describió sobre la discriminación que recibió por su forma de expresarse producto de su parálisis cerebral.