Héroes de Malvinas de la región recibieron un merecido reconocimiento en la Casa del Senado

El senador departamental Armando Traferri encabezó un merecido reconocimiento a ex soldados combatientes de Malvinas, quienes recibieron medallas y diplomas en un emotivo acto que contó con la presencia de presidentes comunales y concejales de la región, se les entregaron medallas y diplomas, a 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur.

“Estamos acá para hacer un reconocimiento a nuestros héroes de Malvinas. Y aunque ahora parezca una obviedad esto que estamos haciendo, viene bien recordar que durante muchos años a los veteranos de Malvinas se los escondió”, comenzó diciendo Traferri durante el acto llevado adelante en la Casa del Senado, donde participaron los intendentes de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, y Carcarañá, Miguel Vázquez, los presidentes comunales de Timbúes, Antonio Fiorenza, y Luis Palacios, Adrián Biyovich.

El legislador señaló que “esa negación fue muy dura para todos y devastadora para muchos, que también tenían que convivir con todos los traumas de la guerra”. “Muchos no lo pudieron soportar y hoy también los recordamos a ellos”, agregó el dirigente justicialista.

Traferri señaló que la intención del reconocimiento fue “reparar aunque sea en una parte pequeña esa negación que durante años hubo con respecto a nuestros héroes”. Y subrayó que “hoy toda la sociedad los reconoce. Reconoce su valentía, su entrega y su honor”. “Reconoce que fueron poco más que niños enviados a combatir casi sin armas ni recursos contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y lejos de flaquear, combatieron para proteger nuestro territorio. Porque las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas”, exhortó.

Por su parte, Ernesto Aragón, presidente del Centro de Veteranos de Guerra «Combate de San Lorenzo», afirmó que “Malvinas toca valores profundamente arraigados en nuestro sentir”. “Lo llevamos en la sangre, recorre nuestro cuerpo, circula en nuestras venas. A nosotros, los veteranos de guerra, nos convoca nuestro pasado, nos convoca nuestra historia, pero también nos convoca la sangre derramada de nuestros héroes en Malvinas y en las frías aguas del Atlántico Sur, que nos reclama que luchemos permanentemente para que puedan decir que descansan en paz en suelo argentino”.

El veterano hizo un parangón entre la causa Malvinas y la independencia argentina, y dijo que ¡la historia de la emancipación, aquella que nuestros próceres nos legaron, no solo tiene victorias. También tiene fracasos y derrotas. Y no por eso bajaron los brazos”. En ese contexto, añadió: “Nosotros los veteranos queremos que Malvinas no sea una historia olvidada. A las nuevas generaciones les pedimos que sigan luchando y transmitan la historia de Malvinas. No solamente por la nobleza de la causa, sino también por el legado histórico que reciben de quienes combatimos y también de los que murieron con honor”.

Finalmente, Aragón cerró: “Confiamos en que llegará ese día en el cual podremos ver flamear para siempre, maravillosa y altiva, nuestra enseña patria. Junto a nuestros centinelas permanentes en nuestra querida perla austral”.

Durante el acto se entregaron medallas y diplomas a veteranos de distintas localidades de la región. Y también a familiares de caídos en combate o que fallecieron luego del conflicto armado.

Del reconocimiento también participaron los concejales y concejalas Fabiana Albornoz, Ariel Cejas y Luis Sánchez (Capitán Bermúdez), Martín Pallares y Giuliana Sanzberro (Fray Luis Beltrán), Susana Abo Hamed, Mariano Mateo, Carlos Graizzaro y María Eugenia García (Roldán), Juan Manuel De Grandis, Maximiliano De Grandis y Sonia Grassano (Puerto San Martín) y Alicia Fernández (Carcarañá).