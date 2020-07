La hisoparon por Covid y dio negativo: “Armaron perfiles truchos y me juzgaron sin saber el resultado”

La discriminación en épocas de coronavirus empezó contra los médicos. Después, a medida que se empezaron a hisopar personas con mayor frecuencia, las nuevas víctimas del fenómeno empezaron a ser los contagiados y los sospechosos de haber contraído la enfermedad. Este último es el caso de una habitante de Roldán que, tras obtener el resultado negativo, hizo su descargo en redes y también habló con El Roldandense con el objetivo de que su experiencia pueda servir como espejo para que estas prácticas cesen.

‘‘Trabajo en casas de familias en Funes y el lunes fui a trabajar como lo hago todos los días. Me sentía con síntomas parecidos a los de Covid19 pero no tenía fiebre, entonces al llegar a cada uno de los domicilios donde trabajo, les contaba cómo me sentía. En una de las casas mi patrona me dijo que no podía trabajar congestionada y con dolor de cabeza como estaba. A partir de eso llamó al 0800 de la provincia y desde ahí el médico que la atendió me dijo que tenía que irme a mi casa y aislarme hasta que me hicieron el hisopado’’, relató la mujer a este medio.

‘‘El martes al mediodía vinieron a mi domicilio a realizarme el hisopado y ahí empezó toda esta discriminación. Una de mis vecinas sacó fotos de cuando llegó la ambulancia a mi casa y la hizo circular mediante las redes por todos lados. Incluso llegó al barrio Beaudrix, que está muy lejos de acá’’, contó la vecina de Villa Flores.

‘‘Al no saber a quién habían venido a hisopar, se empezó a apuntar a toda mi familia. De ahí en más, el boca a boca empezó a agrandarse con la idea que yo o alguien de mi familia tenía el virus, a tal punto que veíamos desde adentro de casa a la gente pasar por la puerta y al llegar al portón se tapaban la boca y caminaban por la calle’’, y agregó: ‘‘Me sentía leprosa por cómo juzgaron y me discriminaron por realizarme un hisopado’’.

‘‘Fueron dos días terribles que pasamos junto a mi familia, hasta el jueves que me dieron el resultado negativo del hisopado. Estuvimos aislados y tomando las medidas correspondientes del resguardo. De mis vecinos nadie me mandó un mensaje, incluso se hicieron perfiles de Facebook truchos para preguntarme quién tenía el virus y que le dijera quién lo tenía para poder prevenirse’’, manifestó la roldanense.

‘‘Lo único que quiero es que quede la enseñanza para aquel que vive alrededor de alguna persona que se tiene que hacer un hisopado de que no hay que discriminar, es algo que a cualquiera le puede pasar, hoy por hoy es algo muy normal. No hace falta hablar sin conocer la realidad de lo que la persona esta pasando’’, completó su historia.