Historia de superación: tiene 21 años y llegó a pesar 105 kilos pero logró un gran cambio de vida

Jesica Lezcano es roldanense, tiene 21 años y está cursando el segundo año de la carrera de Enfermería y, al igual que su mamá y su papá, sufre de obesidad. Desde hace un año decidió hacer un cambio de vida y adelgazó más de 30 kilos. La joven dialogó con El Roldanense y relató su historia de superación.

“Desde hace un tiempo no me venía sintiendo bien, estaba pasando por un estado anímico de depresión, baja autoestima y esa sensación de ansiedad y muchos miedos me llevaban a caer en comer todo el tiempo y eso me generó un sobrepeso, a tal punto que llegué a pesar 105 kilos”, explicó Jesica.

‘‘En noviembre del año pasado y luego de muchas charlas, conocí a quien me salvó la vida, Antonio, él fue quién me mostró cuál era el camino a seguir para salir de ese mal momento y fue así que con caminatas de por medio, comencé el primer paso de este proceso’’, recordó.

‘‘En una primera etapa comencé el proceso caminando 100 metros, luego los corrí y a su vez de forma constante comencé a cambiar la alimentación, todas esas acciones sumado a la práctica de ejercicios fue marcando mi nueva figura’’, relató.

Según un estudio de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) presentado en febrero de 2021, con base en entrevistas realizadas a 5600 argentinas y argentinos, 6 de cada 10 habían subido de peso durante el aislamiento. ‘‘La pandemia me generó aumentar más rápido de peso, y pude salir de esa situación porque logré centrarme en tener decisión, acción y constancia, esos puntos son los que me salvaron la vida. A esas acciones las acompañe con una mentalidad positiva y fuerte, lo cual generó que hoy pueda ser otra mujer’’.

Jesica recuerda: ‘‘En aquella etapa y por mi condición de obesidad era una persona sin objetivos, casi al punto de la depresión, sin trabajo pero con las ganas y esfuerzo de todo los días pude salir de esta enfermedad. Hoy en día cambie las formas de ver la vida, estoy con más energía y me siento segura de mi misma, a tal punto que conseguí trabajo y es el primer paso de todos lo que imagino poder lograr’’.

Más del 50% de la población en Argentina tiene exceso de peso. Esto aumenta el riesgo de tener más de 200 problemas de salud y Jesica así lo entendió y por eso invita a todos aquellos que están pasando por esa situación a dar el primer paso.

‘‘A todos aquellas personas que están pasando por algo similar a lo mío, les quiero decir que pueden salir adelante, que busquen ayudan, en mi caso además de sacarme los 30 kilos de encima, me saqué los miedos de vivir la vida’’, y agregó: ‘‘Estoy en la etapa de tonificar mi cuerpo, pero tengo colgajos en diferentes partes, para sacármelo tengo que hacer una operación que se llama abdominoplastia, me sale $300.000, parece difícil, pero lo voy a lograr para terminar de hacer el cambio rotundo en mi vida’’.