Hizo un mural con piedra y pincel en el frente de su casa y homenajeó a Maradona

La imagen llena los ojos al momento exacto en que uno llega a la esquina de Jujuy y Bolivia. Allí se lo ve a Diego Maradona como en una de sus fotos más representativas, de espaldas y con la camiseta de la Selección Argentina. El mural fue hecho por el dueño de casa, que decidió homenajear al astro argentino en una de las paredes del frente. Lo hizo con una frase histórica, la firma del ‘10’ y el símbolo del infinito.

“Siempre que salía de casa veía la pared vacía y pensaba en pintar algo, aunque no sabía qué. Un día me levanté y vi en el teléfono la imagen del Diego. Me pareció que iba a quedar bien representada”, contó Joaquín, el artista de esta obra que, contrariamente a lo que pueda pensarse, no tiene ninguna experiencia en el rubro. “Esa foto de Maradona es icónica. Sobre todo, quería dejar plasmado algo que represente a todos”, explicó.

Al principio, dibujó la figura con piedra, para poder corregir cualquier error. Luego, le mostró cómo iba quedando la creación a su sobrino, que la aprobó al instante. Fue en ese momento que comenzó a hacerlo con pincel. “Empecé con la piedra para ir borrando. A lo mejor, si lo hacía con el pincel de una, no iba a poder corregir”, señaló. El mural fue hecho hace dos meses y le demandó poco más de un día de trabajo.

La silueta de Diego está acompañada por la leyenda ‘Para hacerte de enemigos no necesitas declarar la guerra, basta con decir lo que piensas’. “Busqué una frase que no pertenece al Diego, pero quería escribir algo basado en él”, señaló Joaquín sobre esas palabras que pintan al crack y pertenecen al activista estadounidense Martin Luther King.

Así como Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota cantaron alguna vez ‘me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle’, Joaquín dijo que hay gente que lo vio y quedó sorprendida. “Muchas personas lo vieron y me dijeron que quedó muy bueno”. Retratar al Diego fue su estreno artístico, aunque sin lugar a dudas logró su cometido de homenajear al ídolo.

“Diego representa al 100% lo que somos los argentinos, no solo en el fútbol. Por el lugar del que salió, cómo la luchó y hasta dónde llegó. También, los traspiés que tuvo en su vida y su carrera, la manera en que lo juzgaron”, expresó el joven roldanense.