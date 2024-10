Vecinos virales: tienen millones de reproducciones en redes haciendo humor de pareja desde Roldán

Corría el mes de julio de 2021 cuando Iván grabó una broma que le hizo a su pareja Julieta y decidió subirla a sus redes personales. Eran tiempos de pandemia y la situación pasó desapercibida, hasta que unos cuatro meses después comprobaron que ese contenido se había hecho viral. La cantidad de reproducciones superaba las expectativas y se acumularon los mensajes en grupos de amigos que vieron el video. Así, ambos se dieron cuenta de que allí había una faceta por explotar y surgió la cuenta Iván y Juli Humor, que acumula miles de seguidores.

Muchos de esos contenidos que muestran la faceta graciosa de una pareja fueron grabados en el barrio Punta Chacra de Roldán, la ciudad a la que decidieron mudarse hace apenas tres meses luego de vivir en Rosario y Funes. A partir de reels que nacen de la improvisación y usualmente de bromas de él hacia ella, se creó una comunidad que crece diariamente en las redes. De hecho, algunos de los posteos tuvieron reacciones de influencers reconocidos como Markito Navaja, lo que motivó a ambos a ir por más.

“Es algo que surgió de manera espontánea. Hace 15 años que estamos juntos y siempre la molesto. Un día dijimos ‘se ve que esto le gusta a la gente, sigamos haciéndolo’”, contó Iván a El Roldanense desde Club de Sabores, el restaurante que está en el club del barrio. “A él le encanta molestarme, es su hobby. Con el tiempo vimos que el primer video tenía un montón de reproducciones y que la gente se había copado. Tenía carpetas enteras de videos molestándome en toda la pandemia; siempre cosas pavas como sustos y ese tipo de bromas”, dijo Juli.

Casi todos los videos comienzan con el latiguillo ‘señora, señora’, lo que anticipa un piropo o una frase algo subida de tono. “Todo lo que hacemos es de forma espontánea. Si no lo hacemos así, ella se prepara y se maquilla. No quiero que sea de esa forma, sino subir algo más natural y que a ella le salga esa cara que pone en cada video. Por ahí la escracho, pero es su belleza natural”, relató Iván. “Cuando empiezo a grabar ella sabe que algo se viene, pero no tiene idea con qué puedo salir. Generalmente me sale el romántico o un personaje que genera su enojo”.

La comunidad ha crecido de tal manera que, en diversas ocasiones, los han reconocido por la calle. “Es lo más loco que nos pasó”, describió ella, antes de que él brindara detalles. “Fuimos a un súper del barrio y algunas personas nos reconocieron. ‘No sabía esa faceta de ustedes en las redes’, nos han dicho. No sé si es bueno o es malo, aunque lo tomamos de forma positiva”, recordó entre risas. “El otro día estábamos desayunando en una panadería y veía que nos miraban. Le dije a ella ‘Juli, nos reconocieron’, y ella se tapaba la cara. Nos da verguenza”, señaló.

Así como el primer video tuvo una viralización totalmente imprevista, la evolución y el incremento incesante de seguidores también los sorprendió. “La gente se entretiene con lo que subimos, más allá de que siempre caigo en la volteada”, lanzó Juli y soltó la carcajada. “No esperábamos este crecimiento. Tenemos intermitencias en crear contenido ya que no pensamos dedicarnos a esto, sin embargo la interacción hizo que hagamos foco cada vez más en la cuenta. Notamos que a la gente le gusta lo que hacemos”, añadió Iván.

A la par del humor que hacen en conjunto y la forma en la que se complementan, cada uno tiene su trabajo. “Siempre se las rebusca para hacer un video en cualquier momento, nunca cuando estoy producida. Espera a que llegue a casa, me despinte y me ponga el rodete para sacar su inspiración”, expresó Juli, quien es maquilladora, hace contenidos de redes para diferentes marcas, vende productos ecológicos e hipoalergénicos y, junto a su familia, tiene un emprendimiento de decoración.

“Tenemos nuestros emprendimientos por separado. Yo estoy en la compra y venta de crypto desde hace unos años, empecé en pandemia, y con un socio hacemos representación de jugadores de fútbol”, puntualizó él. En paralelo, también se une al trabajo de su pareja en redes y se dedica a la creación de anuncios en meta business. En tanto, nunca abandonan el humor de pareja, que puede surgir de imprevisto en cualquier momento. “Se me ocurre algo y saco el teléfono, aunque muchas veces no queremos saturar”, esgrimió.

Se mudaron a la ciudad hace poco tiempo y el barrio les abrió las puertas. “Vivíamos en Rosario pero, por la inseguridad que todos conocen, en un principio nos fuimos a vivir a Funes. Tenemos seis perros y nuestro sueño es el de tener una casa grande, con patio, y poder rescatar animales”, contó Juli, que también integra la protectora Arca Funes. “Encontramos mucha tranquilidad. Punta Chacra nos encanta, nos gusta la cercanía de la gente y que se conocen todos con todos. Esa característica de Roldán nos llamó mucho la atención”, sumó Iván.

Envalentonados, ambos se animan a ir por más luego de hacer pie en la localidad. “Personalmente, creo que se viene un crecimiento muy grande para Roldán y por eso me gustó venir acá. Creo que la ciudad está creciendo, la expansión de Rosario vendrá para este lado y eso quiere decir que habrá una evolución”, argumentó él. “Nos gustaría participar de diferentes eventos y colaborar en lo que se pueda, estamos dispuestos. Queremos apoyar en todo lo que sea necesario para el crecimiento de la ciudad”, expresó.

Para lo que resta del año se trazan el objetivo de llegar a los 100.000 seguidores, a quienes les atribuyen el crecimiento de la cuenta. “Es gracias a ellos que nosotros decidimos seguir con esto. Mucha gente nos agradece porque por ahí la hacemos reír cuando están viviendo un momento feo”, afirmó Iván. “Es fundamental que sea humor sano, más allá de que a veces me enojo por los chistes que hace. Nos conocemos desde chicos, íbamos juntos a la escuela. Disfruten de la pareja, de reírse y de enojarse, ya que eso también es parte”, completó Juli.