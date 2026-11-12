Ideal para compartir con amigos: Éclat le abre las puertas al café concert

Éclat, el restobar ubicado en Roldán y a pasos de Funes, lanza sus noches de café concert, una propuesta diferente donde la buena gastronomía y la música se encuentran para crear un momento especial.

Su primera edición será el próximo viernes 20 de Noviembre donde la música llegará de la mano de Mariano Rey, acompañado por Javier Ojeda en piano, en un recorrido por grandes artistas y canciones inolvidables.

¿Qué incluye la experiencia?

🍸ENTRADA: copa de vino o aperitivo (Campari, Cynar o Fernet).

🥟 PRIMER PASO: empanada.

🍕 SEGUNDO PASO: pizza libre.

VALOR: $ 35.000 por persona

Una noche para disfrutar, compartir, cantar y brindar. ¡Reservá tu lugar y vení a disfrutar de una noche distinta!:

Reservas al 341 – 743-7506