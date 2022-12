Importante empresa de la ciudad busca personal para cubrir diversos puestos

Importante empresa de la ciudad se encuentra en la búsqueda para cubrir diversos puestos. A continuación los requisitos:

Soldadores Mig/Mag:

*Edad entre 25 y 40 años.

*Experiencia demostrable no menor a 5 años en Soldadura Mi/Mag en acero carbono y aluminio.

*Experiencia demostrable en soldadura continua, estanqueidad.

*Capacidad para leer e interpretar documentos y diagramas técnicos.

*Radicación a no más de 20 km a la redonda de la ciudad de Roldan

*Antigüedad no menor a dos años en empresas del rubro metalmecánico o afín.

*Referencias comprobables.

*Secundario completo.

📩Link de inscripción: https://forms.gle/URBMu8d3u7n1AB2L7

Personal para movimientos de chasis, remolques y semirremolques.

*Mayor de 23 años

*Mínima experiencia en manejos de herramientas: amoladora, taladro, corte con plasma de mano, soplete, etc.

*Manejo de tractor y/o equipos (chasis +acoplado) y/o semirremolques.

*Mínima experiencia en manejos de herramientas de mano.

*Radicación a no más de 20 km a la redonda de la ciudad de Roldan

*Referencias comprobables.

*Secundario completo.

📩Link de inscripción: https://forms.gle/voUGH3ipnkyaT9YL9

Operario de Planta

*Mayor de 23 años

*Mínima experiencia en manejos de herramientas: amoladora, taladro, corte con plasma de mano, soplete, etc.

*Mínima experiencia y conocimiento en soldadura mi mag (semi) y con electrodo.

*Excelente predisposición para trabajo en equipo y por objetivos

*Radicación a no más de 20 km a la redonda de la ciudad de Roldan

*Antigüedad no menor a dos años en empresas del rubro metalmecánico o afín.

*Referencias comprobables.

*Secundario completo.

📩Link de inscripción: https://forms.gle/voUGH3ipnkyaT9YL9

Supervisor de Calidad

*Mayor de 23 años

*Competencia comunicativa para la redacción de informes técnicos.

*Experiencia mínima como supervisor de calidad

*Excelente predisposición para trabajo en equipo y por objetivos

*Radicación a no más de 20 km a la redonda de la ciudad de Roldan

*Antigüedad no menor a dos años en empresas del rubro metalmecánico o afín.

*Referencias comprobables.

*Proactivo

*Secundario completo.

📩Link de inscripción : https://forms.gle/rxVkuh7Wj77qTxCu8

Técnico electromecánico

*Mayor de 23 años

*Técnico electricista/mecánico. Conocimientos en instalaciones eléctricas y/o mecánica automotriz. Mínima *experiencia en manejos de herramientas de mano.

*Excelente predisposición para trabajo en equipo y por objetivos

*Radicación a no más de 20 km a la redonda de la ciudad de Roldan

*Antigüedad no menor a dos años en empresas del rubro metalmecánico o afín.

*Referencias comprobables.

*Proactivo

*Secundario completo.

📩Link de inscripción: https://forms.gle/xGN7aEfXkzVAiCBK8

Se ofrece:

Estabilidad laboral permanente y registrado.

Relación de dependencia.

Obra Social.

Beneficios sociales.

Postúlate por el formulario O envíanos tu CV indicando con el Nombre del puesto al que te postulas en el asunto ejemplo: “Soldador Mig/Mag» vía e-mail a contacto@grupoguida.com