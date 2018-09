Incendio de la garita: “No quise prender fuego, estaba boludeando”

Un menor de edad fue detenido este miércoles al mediodía como presunto autor del incendio de la histórica garita ferroviaria ubicada en el Paseo de la Estación, hecho ocurrido un día antes.

Según consta en parte oficial, el joven fue apresado cerca de las 12 por el comisario Alberto Fleita en inmediaciones de Plaza 25 de Mayo, cuando el funcionario policial se encontraba de civil manejando su auto particular.

La identificación del chico fue posible dado que iba vestido de la misma forma que en la zona y hora del siniestro, cuando fue captado por las cámaras de seguridad del centro de monitoreo municipal.

“Me acerco al masculino que ya se encontraba sentado un banco de la plaza. Me identifico como personal policial tomándolo del brazo. Sin mediar palabra me dice Yo no quise prender fuego el galpón, sólo estaba boludeando”, relató el comisario Fleita.

De acuerdo al informe policial, el menor prosiguió: “El mouse lo tengo en mi casa, vamos que se lo doy, está debajo del colchón”. Más tarde personal del Tribunal de Faltas contaría que momentos antes del fuego desconocidos habían irrumpido en las oficinas de dicha dependencia y se habían robado un mouse celeste y blanco.

Tras ser trasladado a la Comisaría Sexta, el chico fue identificado como Alejandro Darío E. Se le abrió una causa por daño calificado y robo quedando la investigación a cargo de la Jueza de Menores Dra. Marciniuk, quien determinó que el joven sea entregado a sus progenitores y cumpla arresto domiciliario hasta comparecer en sede judicial, lo cual estaba previsto para este jueves.

En tanto que agentes policiales se acercaron hasta el domicilio del sospechoso y en ese marco su madre devolvió el mouse faltante del Tribunal de Faltas, manifestando desconocer la procedencia del mismo.