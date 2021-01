Joven roldanense montó su propia empresa de riego automatizado

Gino De Pascual es un joven roldanense que luego de terminar de cursar la secundaria en la Escuela Técnica 643 donde se recibió de Técnico en equipos e Instalaciones Electromecánicas, encaró el terciario de Seguridad e Higiene y a todos esos conocimientos decidió volcarlos en montar su propia empresa de riego automatizado con la que apuesta a llegar a las casas y empresas de Roldán y alrededores.

Con todo el empuje que le da su edad, Gino comentó en diálogo con El Roldanense: ‘‘Soy una persona que me gusta poder innovar en cada aspecto de mi vida, es por eso que desde hace un tiempo estaba hablando con un amigo y me contó que necesitaban un sistema de riego automatizado, y me preguntó si me animaba hacerlo. A partir de lo que aprendí en el colegio y en el terciario hice el trabajo y ese fue el puntapié inicial para @riegosysistemas’’.

El joven emprendedor, explicó: ‘‘Cuando me metí de lleno en este rubro me di cuenta que si bien en muchas casas estaban instalado, en Roldán no hay muchas personas que se dediquen a hacerlo, entonces de a poco me fui capacitando. Gracias al boca en boca me contactaron también algunas familias de Funes y me di cuenta que es una buena oportunidad para salir adelante’’, contó el emprendedor.

‘‘Lo primero que se hace es llegar al domicilio y evaluar el terreno que la persona quiere tener regado, es decir, los metros cuadrados que quiere abarcar, luego se hace un plano para poder establecer los materiales a utilizar. Una vez que está todo encaminado, se trabaja en la automatización dependiendo en lo que el dueño de la casa y/o empresa haga más hincapié, porque con la automatización que yo coloco no sólo se automatiza el riego, sino que también, el filtrado de la pileta, las luces del patio o el parque’’, especificó sobre su trabajo.

‘‘Generalmente al trabajo lo realizo solo,y me lleva entre cuatro días y ocho días para ponerlo en marcha. Las formas de pago son efectivo o transferencia bancaria. Lo importante es que muchas personas se desligan de estar pendiente de tener que regar con la manguera ese espacio. Con este riego automatizado se le brinda comodidad y facilidad para mantener el espacio al aire libre de la manera soñada. Además trabajo minuciosamente en la seguridad al momento de la instalación del riego, como así también en la utilización luego del cliente’’, puntualizó.

Visitalo en su Instagram: @riegosysistemas