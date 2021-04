Usó la receta de su tía y encontró en la fabricación de tortas asadas una salida laboral

La situación de desempleo en el Gran Rosario según los últimos estudios fue del 13,6% y superó a la media nacional. En Roldán, vive Damián Bento que tiene 19 años y se encuentra sin trabajo desde hace un tiempo pero agudizó su ingenio, le pidió a su tía la exquisita receta de las tortas asadas y se puso un puesto propio de venta en la puerta de su casa .

‘‘Desde hace un par de años soy ayudante de albañil, trabajé con varios amigos y conocidos, pero en este último tiempo la situación se puso difícil y no tenía trabajo, entonces fue asique decidí empezar a hacer tortas asadas’’, relató Damián en dialogo con El Roldanense.

‘‘Mi tía, Carina, el invierno pasado me enseñó la receta, entonces cuando me di cuenta que no tenía trabajo, me puse a amasar como ella me había enseñado y con la receta y la ayuda de ella hoy trato de ganarme mi dinero día a día’’, sostuvo el roldanense y agregó: ‘‘Me pone muy mal que muchos chicos de mi edad que no tienen trabajo salgan a robar o a drogarse, yo prefiero esforzarme y ganarme mi plata’’.

‘‘Estoy ubicado en Güemes 505, es la puerta de mi casa, y trabajo todos los días, durante toda el día. Mis tortas asadas son muy ricas y quiero que muchas personas puedan probarlas, porque les aseguro que no se van a arrepentir. Para aquellos que quieran pedir a domicilio lo pueden hacer al 3413 31-7760 y se la llevo’’, dice y tienta con su invitación.