Juan Manuel Herrera: “Este año fue muy lindo, aporté mucho y sumé mucha experiencia”

La última foto deportiva de Juan Manuel Herrera en el 2023 se repite con respecto al 2022. Por segundo año consecutivo, fue condecorado como uno de los 300 nombres destacados en la Fiesta del Deporte que se hizo en el Anfiteatro rosarino. Así, culminó un año de muchas satisfacciones en torno al quad rugby, el deporte que práctica y en el que representó al país en dos torneos internacionales, y a nivel personal, ya que pudo terminar sus estudios en la escuela y obtener el título de formación secundaria.

“Estoy feliz de haber terminado la escuela. Mis tiempos en esta vida llena de desafíos no fueron los mismos que los de todos, pero lo logré gracias a los que me apoyaron”, contó emocionado a El Roldanense, después de aprobar su última materia en las aulas del Instituto Paul Harris. “Quiero agradecer a todos los que me bancan en el deporte y la vida misma. Muchas veces me cuesta el doble transitar el día a día, aunque lo sigo intentando a pesar del tiempo que me lleve lograrlo”, relató, entusiasmado y al grito de “¡vamos por más!”.

Su alegría estuvo acompañada por una alta dosis de gratitud. “Quien me acompaña en la foto es el docente Borghi, un profesor que tuve cuando asistía a la escuela y es una gran persona. Además de ser un educador, nunca deja de dar el mensaje de ir para adelante”, dijo en primer lugar. A la vez, agradeció a Brenda Zaldivar, quien está al frente de la secretaría municipal de Medio Ambiente en la que Juan trabaja, a sus compañeras de oficina Celia y Marcela, a Natalia Porfiri por interceder para que pueda acceder a las mesas y a su hermana Rocío, “ya que sin ella no habría podido presentar todos los trabajos”.

De la mano, su evolución deportiva hizo que continúe siendo citado a la Selección Argentina de quad rugby. “Ganamos la medalla de bronce en el Sudamericano de Brasil y logramos el pase para jugar los Panapanamericanos de Chile, donde conseguimos un quinto puesto”, describió el Torito. De cara al comienzo de un nuevo año, las expectativas se renuevan y buscará sumarse a su nuevo equipo, los Halcones de Buenos Aires, con el que solo pudo disputar un torneo este año. También, se traza el desafío de realizar una buena pretemporada.

Aún cuando calificó el certamen jugado en Chile como positivo, cree que el equipo posee mucho más para dar. “Tenemos una nueva camada de jugadores en la Selección y debemos tener paciencia para que vivan nuevas experiencias”, aseguró, antes de hacer un balance. “Este año fue muy lindo, aunque no lo considero el mejor. Pienso que he tenido mejores desempeños en el seleccionado. Igualmente, sentí que aporté mucho y sumé mucha experiencia”, expresó, ya con el título de secundaria bajo el brazo.