Jueves de protesta: con una caravana por el centro los municipales expresan sus reclamos

Miguel Ángel Simonutti, secretario general del sindicato de Trabajadores Municipales de Roldán, señaló a El Roldanense: ‘‘La idea es visibilizar la protesta, y como no se puede realizar una movilización por el contexto de la pandemia, vamos a hacer una caravana de vehículos por la ciudad para que todos conozcan la situación por la cual estamos pasando’’

Simonutti, explicó: ‘‘A partir de las 10.30 cortamos con las actividades y con el distanciamiento social y el protocolo correspondiente nos encontramos con los compañeros en el obrador y a partir de las 11 vamos a recorrer todo el pueblo en los autos, motos y maquinaria mostrando nuestro pedido’’ y agregó: ‘‘Al finalizar la recorrida , vamos a concluir en las puertas de la municipalidad entregando un petitorio de nuestros reclamos que viene siendo expuestos desde hace varios meses’’.

‘‘El martes tuvimos una reunión paritaria por zoom, y el intendente de Villa Gobernador Gálvez no comento de una idea de un bono de $3.000, pero es una medida que no sirve, porque está todo muy en el aire. Con esa propuesta no podemos levantar una medida. Necesitamos discutir de verdad las paritarias’’, sumó.

Por último Miguel Ángel Simonutti, secretario general del sindicato de Trabajadores Municipales de Roldán, señaló: ‘‘Es incompresible y vergonzoso lo que se paga por las asignaciones familiares, son $270 por hijo y, en líneas generales, estamos más de 900% por debajo de lo que paga la Nación. Además necesitamos recomposición salarial que viene frenada desde marzo como consecuencia de la declaración del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio’’.