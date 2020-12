Jugoso botín: le entraron a robar y se llevaron hasta el costillar que guardaba para fin de año

Le rompieron el tejido, entraron al cuarto que tiene en el patio de su casa, se llevaron varias maquinarias de valor, le abrieron el freezer y hasta le robaron el costillar de 12 kilos que guardaba para cenar con su familia la noche del 31.

Walter es la víctima y en diálogo con El Roldanense detalló: ‘‘En la noche de este lunes alrededor de las 21.30 llegué a mi casa, ubicada en Tierra de Sueños 3, más precisamente en el sector B en la calle Henri Dunant entre San Sebastián y San Marcos, y en la obra de construcción que está al lado de mi casa veo salir un auto Renault Clío de color oscuro, lo cual me llamó la atención y al retirarse me resultó extraño, consecuencia de eso entro a mi casa y observo que el tejido que separa de la obra en construcción estaba roto y ahi me doy cuenta que los ladrones habían entrado a robarme por ahí’’.

‘‘Los delincuentes robaron en un cuartito que tengo en el fondo de mi casa y se llevaron herramientas de trabajo, la desmalezadora, diferentes máquinas, y encima se llevaron hasta el costillar de 12 kilos que tenía en el freezer para la cena de Fin de Año con mi familia. Es increíble que se llevaron hasta la comida, es terrible terminar el año así’’, señaló la víctima del robo.

‘‘Lo que más me duele es que la Guardia Urbana tardó más de 50 minutos en poder responder a mi llamado, de esta manera cada vez es más complicado poder vivir tranquilo’’, señaló Walter al mismo tiempo que agradeció que en el momento del hecho no había nadie de su familia en la casa, ‘‘pero ahora debo salir a comprar otro costillar para al menos tratar de cerrar el año’’, se lamentó.