La ayuda entre vecinos, el método de los roldanenses para zafar del paro de colectivos

El paro de colectivos es una de las grandes problemáticas del año. Con la confirmación del cese de actividades desde las 00 horas del miércoles, ya transcurrieron más de 60 días sin transporte interurbano desde que comenzó 2020. De esta manera, los vecinos tienen que agudizar el ingenio para viajar a localidades vecinas y asistir a sus trabajos. En su mayoría, lo hacen mediante grupos de WhatsApp en los que se ponen de acuerdo para compartir gastos. El Roldanense habló con representantes de vecinales para conocer sus mecanismos.

“Desde hace muchos años, en el barrio existe un grupo de WhatsApp llamado ‘Tuttu per Tutti’ y ahí los vecinos se organizan para los traslados. Si alguien va al centro de y tiene lugar en el auto, ofrece ese espacio. Si otro vecino se dirige a esa zona, se comunica por privado y acuerdan. Lo mismo pasa para el regreso a los domicilios”, dice Matías Vallejo, de Acequias del Aire. Asimismo, expresa que esta práctica se ve facilitada al no haber clases presenciales en los colegios.

Por su parte, Javier Danelón, por parte de Tierra de Sueños 2 y 3, asegura que hay personas que arreglan su traslado y dividen el dinero gastado, pero también existe un chat en el que prima la colaboración no monetaria. “Hay un grupo de viajes compartidos en el que la idea es ayudarse entre vecinos, no hay una tarifa ni algo donde van compartiendo gastos. Sale lo que se organiza en el momento”, manifiesta. Asegura también que los colectivos que ingresan al barrio -el R1 local y el 33/9, que hace una bajada en la colectora de Puerto Roldán- no están funcionando, ya sea por el contexto de la pandemia o el paro actual. “Otra opción es el minibus Rutas Argentinas que entra a los barrios y hace un mini recorrido a la mañana y otro a la tarde. También hay mucha gente que lo utiliza, pero es privado”, añade.

En Acequias, la modalidad es la misma, la conversación grupal por celular. “Acá siempre funcionó un grupo que se llama ‘Te llevo’, donde se coordinan los viajes y colaboraciones, como cuando a uno u otro se le rompe el auto. Con esto del paro de colectivos, si bien estamos en pandemia y la circulación es mucho menor, se sigue sosteniendo”, argumenta Vicente Bondi. Nito Longo, de Las Tardes, señala que antes había un grupo, aunque en la actualidad está inactivo; “seguramente, los vecinos compartan autos o remises de forma privada”, opina.

Roldán/Rosario es la denominación del grupo en Tierra de Sueños 1, y la vía se repite allí. “Con la pandemia, no todos viajan, y además se implementó el home office. Momentáneamente, se utiliza en base a la necesidad y se pregunta disponibilidad en el grupo”, dice Álvaro Ledesma.

Las formas se repiten en el casco urbano, la colaboración entre vecinos es esencial en estos tiempos para quienes buscan llegar al trabajo o que alguien los tire en algún punto cercano. Del mismo modo, hay casos de gente que viaja a su destino en un remis que paga el empleador. El nuevo paro por tiempo indeterminado obliga a buscar en otros lugares, y los chats de vecinales son una gran herramienta.