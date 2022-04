La carrera de los ruraleros de Roldán congregó a más de 300 participantes

El pasado domingo 3 de Abril Roldán fue sede de la 2da fecha del Campeonato de la Ruta 9, organizada por el grupo de ciclistas Ruraleros de Roldán.

El lugar de encuentro fue el Barrio Punta Chacra y la convocatoria fue de aproximadamente de mas de 300 corredores que comenzaron una jornada agradable que luego se nubló e incluso hubo una leve llovizna antes de partir.

Uso minutos antes de la formación para la salida, los organizadores de las sedes de este año del Campeonato (Team Enbiciados Mtb, Ruraleros de Roldan, Ruraleros San Jeronimo, y Litoral cronometraje) homenajearon a Gustavo Orlando Ramos, mas conocido por los ciclistas santafesinos como «Cuchu» regalándole una bicicleta para que pudiera competir.

Cuchu es un apasionado del deporte y participaba de las competencias con una bici adaptada por él mismo con un asiento de niño atrás donde llevaba su bolso. “Le gusta competir, le gusta estar. Es de la ciudad de Rosario y llega pedaleando en esa bici, corre y vuelve rodando”, contaron los organizadores para resaltar la pasión que siente por el deporte.

En tanto, estos fueron todos los ganadores de la jornada:

JUVENILES: Sebastián Navarro (Capitán Bermúdez) TIEMPO: 1:43:10

SUB 23: Lucas Meza (Rosario) TIEMPO: 1:46:49

ELITE: Matías Pastura (Cañada de Gómez) TIEMPO: 1:41:40

MASTER A1: Mariano Scoponi (Granadero Baigorria) TIEMPO: 1:38:24

MASTER A2: Sergio Senna (Rosario) TIEMPO: 1:40:45

MASTER B1: Ariel García (Chañar Ladeado) TIEMPO: 1:37:44

MASTER B2: José Navarro (Pto, San Martín) TIEMPO: 1:40:12

MASTER C1: Sandro Reyna (Chabas) TIEMPO: 1:47:13

MASTER C2: Leonardo Ferareto (Casilda) TIEMPO: 1:47:20

MASTER D1: Sergio Luján (Scanti Spiritu) TIEMPO: 1:54:52

MASTER D2: Amilkar Di Gusto (Corral de Bustos) TIEMPO: 2:14:34

MASTER E: Francisco Britos (San Lorenzo) TIEMPO: 1:17:47

DAMAS JUVENIL A: Lucia Serra (Rosario) TIEMPO: 2:24:12}

DAMAS A: María Luz Iglesias (Casilda) TIEMPO: 2:08:57

DAMAS B: Lorena Montanaro (Rosario) TIEMPO: 2:20:36

DAMAS C: Andrea Figueroa (Funes) TIEMPO: 2:17:06

DAMAS D: Marcela Cabrera (Marcos Juárez) TIEMPO: 2:16:55

PROMOCIONAL VARONES A: Carlos Barreto (General Baigorria) TIEMPO: 1:12:21

PROMOCIONAL VARONES B: Ignacio Lombardi (Leones) TIEMPO: 1:12:12

PROMOCIONAL VARONES C: Juan Herrera (Roldán) TIEMPO: 1:20:48

PROMOCIONAL DAMAS: Sofía Rosendo (Marco Juárez/Bell Ville) TIEMPO: 1:19:23

PARTICIPATIVA VARÓN: Gonzalo Vitale (Roldán) TIEMPO: 0:40:41