La conversión de la A012 en autopista: la obra que (todavía) no fue

El gobierno nacional proyectó 26 obras en diversos tramos de las rutas federales dentro de la provincia de Santa Fe pero solo comenzó a trabajar en seis. En cuatro de ellas no concretó ni siquiera el 1 por ciento de lo trazado, en ese lote se cuenta la conversión de la A012 en autopista, una de las más esperadas por los roldanenses.

Así lo marca un completo informe publicado este miércoles por el portal Rosario 3, donde da cuenta que la gestión de Mauricio Macri dividió el mapa en corredores y los licitó mediante el plan de Participación Público Privada (PPP). Agrupó la ruta nacional 7 y la 33 (sobre el extremo sur de la bota) dentro del Corredor C. Las vías 9, 11, 34 y A012 (en la zona del Gran Rosario) quedaron en el Corredor E. La 33 y la 9 (al sur y al sudoeste, hacia Córdoba) en el Corredor F.

Dentro de ese esquema creado en 2017 y adjudicado a empresas en junio de 2018, el gobierno prometió la construcción de autopistas y rutas seguras, además de repavimentar, hacer banquinas y terceros carriles.

En total, para Santa Fe se propuso avanzar con seis obras en el conglomerado C, pero un año después apenas se empezó en dos. Planteó doce trabajos en las rutas del grupo E aunque no comenzó ninguno. Y de las ocho tareas trazadas en el F, inició la mitad aunque de manera formal ya que no ejecutó ni el 1% de lo presupuestado.

Los datos surgen de los registros oficiales de Vialidad Nacional a los que Rosario3 accedió después de un pedido de acceso a la información realizado hace más de dos meses.

Gran Rosario: 9, 11, 34 y A012

Vialidad Nacional adjudicó a la firma Corredor Panamericano I SA el Corredor Vial E. El proyecto incluyó doce obras sobre las vías 9, 11, 34 y A012 (en la zona del Gran Rosario).

La idea era construir más de 70 kilómetros de autopista sobre la ruta nacional A012, proyecto que se dividió en cinco tramos. La ruta 11 sería una variante de autopista para conectar a los puertos del Gran Rosario (dos tramos). La ruta 34 sería autopista desde Circunvalación (A008) hasta la A012. El ministro de Transporte nacional Guillermo Dietrich calificó de “mega obra” ese trabajo y prometió en julio de 2018 terminar con las “colas de camiones en los puertos”.

Además, se harían terceros carriles de la autopista a Buenos Aires, se renovaría el acceso al aeropuerto de Rosario y la repavimentación de calzadas.

Un año después, ninguna de las doce acciones comenzó en Santa Fe. Solo se trabajó sobre el tercer carril de la autopista pero del lado de la provincia de Buenos Aires.

Santa Fe había pedido priorizar las obras sobre A012 y ruta 11 para mejorar los problemas con los camiones en época de cosecha gruesa, que generan severos congestionamientos y siniestros viales con víctimas fatales. “Ellos eligieron llevar una obra que estaba al 80 por ciento para tener el ciento por ciento en Buenos Aires en lugar de empezar algo que estaba al 0 por ciento en el Gran Rosario”, graficó Pablo Jukic, secretario de Transporte santafesino.