La copa quedó en casa: Roldán Rugby se trajo una gran victoria de Funes

Roldán Rugby consiguió este domingo la Copa de Bronce del torneo Desarrollo de la Unión de Rugby Rosario (URR) al vencer a Funes de visitante en la final. El resultado fue 15 a 9 en el marcador pero en lo anímico significó mucho más que eso para un grupo que comenzó la temporada de cabeza gacha y logró meterse entre los mejores.

“Después de un inesperado y muy flojo comienzo de la primera mitad de campeonato las cosas cambiaron y luego de seis triunfos consecutivos llegamos a la final de esta copa y estamos muy contentos”, comentaron a El Roldanense desde la Comisión Directiva del club.

“En el partido no hubo mucha diferencia pero etnendemos que fuimos justos ganadores. Hicimos tres try contra ninguno de ellos, que después se fueron acercando por penales y sumaron de a tres, pero no les alcanzó”, agregaron.

Este lunes por la mañana en las instalaciones del club en Tierra de Sueños 3, la ovalada también rodó en manos de las categorías infantiles y juveniles, un semillero al cual Roldán Rugby apuesta fuerte. Los chicos jugaron amistosos contra un equipo de Villa Gobernador Gálvez y otro de Granadero Baigorria.

“De esto se trata, de seguir sumando, trabajando, todo con mucho sacrifico y esfuerzo, pero con una gran satisfacción”, apuntaron desde la entidad.