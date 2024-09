La demoraron por un robo en TDS3 que no cometió y hoy relata: “Mi vida es un calvario”

Hace aproximadamente 20 días la policía demoró en Roldán a una mujer que manejaba una camioneta Hilux dentro de la cual tenía u$s800 y $246.000. El motivo de la intervención policial y su traslado a la Comisaría Sexta fue porque testigos de un robo ocurrido en Tierra de Sueños 3 habían sindicado al automóvil que ella conducía como partícipe del hecho.

La mujer pasó varias horas en la comisaria y tras declarar el fiscal decidió darle la libertad y que no se le forme ninguna causa, pero para ella ese fue el comienzo de un calvario que aún no termina. En diálogo con El Roldanense, contó cómo fue aquel día y cómo aun hoy padece las consecuencias de un mal entendido que la llevó a estar demorada por un hecho que no cometió.

“Aquel 16 de agosto, como siempre, fui a dejar a mi hija en la escuela y ahí empezó toda una locura que aún no se termina y todavía no se cuánto tiempo me va a llevar, porque desde ese día es que la camioneta y yo quedamos para la mayoría de las personas como unos estafadores o ladrones”, empezó relatando B. F, quien pidió no ser mencionada con nombre y apellido.

“Alquilo una casa en Tierra de Sueños 3 y aproximadamente a diez cuadras tengo mi terreno en el cual estamos construyendo. Ese día al mediodía fui a comprar materiales con el albañil y en ese trayecto las cámaras de seguridad de la ciudad tomaron la imagen de mi camioneta porque había sucedido un robo en el barrio y el nene que sufrió el hecho dijo que había observado una camioneta con una rayas negras y justo la mía es así. Ahí empezó el calvario”, detalló la mujer.

“Debido a las obras que estoy realizando en mi terreno tenía la plata arriba de la camioneta, porque estaba haciendo compras y pagando a la gente que estaba trabajando en mi futura casa”, sostuvo y agregó: “Ese día estuve demorada hasta entrada la noche, cuando el fiscal me otorgó la libertad, pero me agarró un ataque de presión alta y me tuve que internar unas horas para controlarme la salud y la verdad no me puedo recuperar, estoy muy mal”.

“Me da vergüenza salir a la calle porque todos me miran mal, como si fuera una ladrona y encima de eso sufrí una condena mediante las redes sociales, dado que en el grupo de whatsapp del barrio difundieron todos mis datos personales”, recalcó y agregó: “Me escracharon en esos grupos sin tener razón alguna y la verdad me destrozaron”.

“Hace un mes y medio que vine a vivir a este barrio, me pasó esto y la verdad que lo único que quiero es que se limpie mi imagen, porque soy una persona común que se vio involucrada en un hecho confuso. El problema es que yo quedé implicada y la justicia no se como se maneja. Tanto mi familia como yo estamos destruidos y sólo lo que buscamos es vivir en paz, que es para eso a lo que vinimos a Roldán”, cerró.