La emotiva carta de un roldanense a su hijo a 17 años de su partida

Augusto Montenegro, quien actualmente reside en Roldán aunque su perfil de Facebook marca que es oriundo de la localidad de Romang (Santa Fe), publicó días atrás una emotiva carta destinada a su hijo Erié, quien falleció hace 17 años y hubiese cumplido 21 hace algunos dias. «He aprendido a vivir con tu ausencia y a convivir con este dolor que me oprime el pecho, y casi no me deja respirar, pero no he podido dejar de extrañarte», escribió. La carta completa, en el post siguiente.