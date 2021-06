“La escuela y mi padre me enseñaron a representar a mi bandera, tiene una gran emoción este día”

Por: Nicolás Galliari

Alexis alza su voz y se enorgullece. Dice que aún quedan gauchos en Roldán, que nunca cambiaría su tierra y que el domingo saldrá a andar a caballo con la insignia patria para honrar a la bandera. Habla con firmeza y de su discurso se desprende la emoción por “defender nuestra tradición”. Ser gaucho lo heredó de su padre y, en el último tiempo, se encargó de traspasar el mismo sentimiento a su hijo, de siete años. Son tres generaciones unidas por el nacionalismo.

Así como sucede con otras fechas patrias, dice que cada 20 de junio es especial, por lo que transmite. “Siento de una manera particular el Día de la Bandera. La escuela y mi padre me han enseñado a representar a la patria y a mi bandera. Tiene una gran emoción este día”, explica a El Roldanense. Pese a que hoy en día no forma parte de centros tradicionalistas, sí lo fue en el pasado. Y hasta animaba grandes festivales como jineteadas y destrezas a caballo.

Siempre lleva “pilcha gaucha, ya sea una bombacha, un par de alpargatas, una boina, un pañuelo al cuello, un verijero”, y busca que su hijo también lo haga. Nunca cambiaría su tierra, así le ofrecieran “todo el oro del mundo”. Y vuelve sobre el orgullo de haber nacido en estas tierras: “Es algo muy fuerte ser argentino, tradicionalista y gaucho. Con mi hijo, quiero seguir defendiendo esto que tanto se intenta pisotear con músicas y modas extranjeras, y cosas que nos quieren inculcar”.

Ese trasvasamiento generacional se dio por naturaleza. “Nací entre gauchos, me crié con mi padre gaucho e hice gaucho a mi hijo”, cuenta Alexis. “Significa seguir amando nuestra bandera, defender nuestra patria, nuestras raíces y la cultura. Tiene una representación grande porque mi papá me transmitió ese amor por lo nuestro”, se entusiasma y dedica un verso a ER, envalentonado y pronunciando cada vez con más fuerza el comienzo de cada verso.

El plan para la mañana de este domingo está claro y es insustituible. “Saldremos a dar una vuelta a caballo por el pueblo con la bandera. Y después celebraremos el día del padre como corresponde”. Se lamenta de que el contexto no permita las grandes celebraciones de otros años, cuando asistía junto a otros gauchos al Monumento a desfilar o había grandes fiestas, pero asegura que “esto va a pasar”.

Esta vez saldrá con su hijo y la bandera, esa que transportó al frente de su grupo en muchas ocasiones. “Se te hace un nudo en el pecho y es algo muy lindo, muy especial. Es la bandera de mi patria, lo que defiendo, y portarla en un acto es algo muy lindo”.

Alexis y su sentimiento expresado con palabras: