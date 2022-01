La GUR remitió al corralón dos vehículos que corrían picadas

La Guardia Urbana de Roldán realizó diferentes operativos de control durante todo el fin de semana. Algunos, se llevaron adelante en conjunto con el Comando Radioeléctrico y Policía de Seguridad Vial en Ruta AO12 y Ruta 9; y otros con personal de la Comisaría 6° y Policía de Acción Táctica tanto en casco urbano como en diversos barrios de la ciudad.

En total los vehículos verificados superaron los 150, entre los cuales se cuentan 8 motos y 3 autos que fueron remitidos al corralón, dos de los últimos por conducir en alta velocidad en modo ‘picada’. Además se labraron más de 18 actas por diferentes infracciones de tránsito, salubridad, etc.; entre ellas: caños de escape libre, conducción peligrosa, ausencia de cascos y de documentación reglamentaria.

La subsecretaria de Seguridad Pública y Control, Marisabel Mendoza, explicó que los operativos se realizan para resguardar la vida de las personas y lograr una ciudad más ordenada y segura.

“Lo que podemos destacar de los controles del fin de semana, es que no hubo siniestros de tránsito, salvo por una caída de una persona que conducía un motovehículo, quien no sufrió más que traumatismos leves”, detalló Mendoza y remarcó que “tenemos el objetivo reordenar el tránsito, generar conciencia, resguardar la integridad de las personas, tanto de los conductores como de los transeúntes. Por este motivo solicitamos a todos los y las roldanenses, que conduzcan con responsabilidad, con toda la documentación obligatoria y con los elementos reglamentarios en uso, como cascos, matafuegos y luces encendidas. Y a los adultos, les pedimos encarecidamente que no autoricen a menores de edad a conducir ningún vehículo. De esta manera podremos cuidarnos entre todos”.