La historia de dos jóvenes roldanenses que hizo explotar de amor al mundo Ambos tienen 18 años y para el primer aniversario de la pareja ella lo sorprendió con una campaña por redes sociales que atravesó fronteras. Conocela y enamorate vos también.

Aunque las redes sociales suelen ser ámbitos de confrontación permanente, hay veces que también dejan paso al amor. En este caso, la historia romántica de dos roldanenses pudo aunque sea por varios días ganarle al bodrio de insultos en los que suele convertirse Twitter y desde allí se mostró pura, real, casi de otra época.

La repercusión fue instantánea y hacia todo el mundo. Es que fue justamente desde diferentes partes del mundo desde donde se gestó. La cosa fue así: ella pensó la forma de demostrarle a él que el amor que le tenía no tenía fronteras.

Durante más de dos meses contactó a personas de diferentes países con la idea de que sostuvieran un cartelito con la frase “Bernardino Saragoza, el amor que te tiene Araceli Speranza llega hasta….” y allí cada uno escribiría el nombre de la ciudad donde se encontraba.

“Fue muy difícil porque tenía de por medio barreras linguísticas y además tenía que ganarme la confianza y disposición de los desconocidos. El 98 por ciento de las personas no me contestaron y otro tanto nunca me envió la foto. A pesar de eso seguí intentando”, contó Araceli a El Roldanense.

El intento rindió sus frutos y el 6 de abril, cuando la pareja cumplió su primer aniversario, Araceli sorprendió a Bernardino con una campaña en Twitter que no tardó en empezar a recibir likes y convertirse en viral. Bolivia, Guatemala, Uruguay, España, Francia, Estados Unidos, Irlanda, Vienna, fueron algunos de los lugares hasta donde llegó el mensaje.

“Aunque para muchos suene cursi, nosotros siempre dijimos que nos gustaría mostrarle al otro todo el amor que nos tenemos, más allá de que el otro ya lo sepa. También habíamos dicho que nos gustaría recorrer el mundo y de esta forma quise mostrarle que nuestro amor no tenía barreras”, contó la protagonista de la historia.

Los chicos se conocen desde la primaria. “Aunque él mucho no se acordaba de mí”, confiesa ella. Sin embargo, el destino se empeñaba en juntarlos y con el tiempo fueron compartiendo escuelas, boliches y amigos en común.

“Yo soy de Entre Ríos, mi novio tiene familiares en Roldán y allá también. Yo en enero me vine a vivir acá y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Estuvimos mucho tiempo sin poder vernos por cuestiones que van mas allá de nosotros. Nos esperamos mutuamente y gracias a ese amor y la paciencia que nos tuvimos ahora vivimos juntos, trabajamos en FM Diez de Funes y estamos empezado a armar una vida juntos”, agregó.

“Cuando me decidí a hacer pública la sorpresa en Twitter no tardó mucho en hacerse viral, por dos cuestiones, primero porque a la gente le paso súper tierno y original y además porque muchos venían siguiendo nuestra historia. Incluso hasta páginas de España compartieron esto en sus cuentas y muchas personas de esos lugares enviaron felicitaciones”, sumó Araceli.

“Ojalá todos puedan encontrar al amor de su vida, y les juro que enamorarse es lo más lindo que les puede pasar, yo ya gané para siempre. Amen con todo el cuerpo, no se rindan y persigan sus sueños”, es el mensaje que dejó Araceli en su cuenta de Twitter. “La amo con toda mi alma, no se como explicarlo, es magia, es perfecta, es el amor de mi vida”, fue la respuesta de Bernardino en la red social, aunque quizás tenga alguna otra sorpresa guardada.

