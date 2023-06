El roldanense que con 18 años se abre paso en el mundo de la música como artista independiente

Ian Thomas tiene 18 años, vive en la ciudad y desde pequeño estuvo relacionado con la música. En la actualidad, bajo el nombre artístico Rizzy Redian y a través de las diferentes plataformas virtuales buscar tener su propio espacio en la música como artista independiente.

“Nací en Rosario, pero desde muy chico me vine a vivir a Roldán y siempre me gustó estar relacionado con la música, al principio tocaba como podía el piano, hasta que hace siete años decidí empezar a cantar y desde ese momento me metí de lleno al mundo musical”, expresó Rizzy Redian en diálogo con El Roldanense.

“Lo primero que hice cuando comencé a cantar fue crearme un canal de Youtube para poder subir mis temas y de esa manera lograr llegar a la mayor cantidad de personas posibles, luego con el tiempo fui mejorando el contenido y cambiando de plataformas”, detalló el joven cantante.

“Hace algunos años conocí a un amigo que es productor y fue quien me guió para poder llevar adelante mi carrera y con esa base fui creando los nuevos temas”, resaltó y agregó: “No estoy cerrado a ningún genero musical, hago tecno, pop, funk y soul, trap”.

“En esta primera etapa en la que estoy, se que lo más difícil es darse a conocer, pero entiendo que todo lleva un proceso y me gusta disfrutar el camino que estoy haciendo. Mi idea es poder ser un artista independiente”, explicó al tiempo que se entusiasma con vivir de la música en un futuro, “Se que me queda mucho camino por recorrer, pero estoy con muchas ganas de crecer y mejorar”, sostuvo.

Por último Ian, comentó: “Estoy en la mayoría de las redes sociales, me pueden buscar en Instagram como @iancittto, además tengo mi canal de Youtube , y de Spotify. Invito a todos que pasen por allí y conozcan mi último trabajo denominado Mi Morena”.