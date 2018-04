La lluvia llegó para quedarse: recomendaciones para que el agua drene La Municipalidad hizo circular un listado de consejos de cara a un pronóstico antipático: se anuncian precipitaciones para todo el fin de semana.

Frente a un pronóstico climático que anuncia precipitaciones para todo el fin de semana, desde la Municipalidad se emitió un listado de recomendaciones para que los vecinos faciliten el drenaje de agua en las calles y resguarden su seguridad.

Los consejos brindados a la comunidad son: evitar la basura y no arrojar residuos en la vía pública, cada vez que se pueda recoger las hojas que caen de los árboles para que no tapen los desagües, no transitar por arterias inundadas, retirar de balcones todo lo que pueda volarse y evitar el contacto con postes de luz.

Este viernes la ciudad amaneció pasada por agua y las cartillas meteorológicas auguraban que los días subsiguientes irían por el mismo camino. Mientras dure el trance, es bastante lo que puede hacer cada vecino por el bien de todos.