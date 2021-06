La Municipalidad confía en superar los 10.000 vacunados la semana próxima

El intendente José Pedretti (55) y la presidenta del Concejo Susana Abo Hamed (54) fueron vacunados este viernes en el SUM del Paseo de la Estación, con la primera dosis de la Astrazeneca. Ninguno de los dos presenta comorbilidades, lo cual marca que en la ciudad ya se empezó a vacunar a la franja de 18 a 59 años sin enfermedades de base. Así, con 8392 dosis aplicadas, desde el municipio estiman que la semana que viene en la ciudad se superarán las 10.000 tras el arribo de nuevos lotes.

“Hoy hablé con la Ministra de Salud y me dijo que la semana que viene llega un nuevo paquete de dosis. Quiero volver a decirles que los que son mayores de 60 y no se hayan inscripto, recuerden que hay un padrón abierto en la secretaría de Salud para que se anoten. También los que tengan entre 18 y 69 años que no se hayan anotado, que lo hagan porque ahora empiezan a llamar en el orden en el que se fueron inscribiendo, acá hay gente que tiene la misma edad que yo y ya se están vacunando, asi que seguimos creciendo en esa proporción”, comentó el mandatario tras recibir su dosis.

“Creo que el trabajo que se está haciendo es muy importante. Saber que cada semana estamos recibiendo una cantidad importante de vacunas a la gente le da tranquilidad. También estamos gestionando en paralelo las vacunas para los empleados municipales, para los jardines maternales privados, y para los bomberos voluntarios. Ya hemos mandado las notas y hemos hecho los reclamos. No vamos a claudicar, y vamos a seguir insistiendo permanentemente hasta tener a toda la ciudad vacunada”, sumó.

Si bien no quiso arriesgar un número, estimó que con las dosis que llegan la semana que viene “vamos a estar en mas de las dosis que necesitamos para tener a toda la población de 18 para arriba vacunada”.

No adelanto número de vacunas de la próxima tanda porque no me confirmaron. Sólo sé lo que llegó al país porque lo vimos todos en los medios nacionales. De ese total, hay que multiplicar por 7,5 y de ese resultado el 1% es lo que está destinado a la ciudad de Roldán. La semana pasada había calculado que llegaba cerca de 4 mil dosis y ya estamos casi en las 3.600. Y calculo que en la cuarta tanda vamos a llegar arriba de las 4 mil dosis”, especificó Pedretti.

Sobre su experiencia tras recibir su vacuna, señaló: “Creo que acá es donde se nota el trabajo. Yo entré, me senté, estuve 5 minutos y ya fui vacunado; luego esperamos los 10 minutos y ya está. Del otro lado está preparando la otra tanda para seguir con la vacunación. Es impecable el trabajo que han hecho tanto Elizabeth Trevissón, la secretaria de Salud, como Martín Berta, director del Hospital, lo cual me pone muy contento, porque la gente viene, lo ve, se vacuna y se va”.