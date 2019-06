La nena albina que con sólo 5 años se animó al hockey sobre césped

View this post on Instagram

Eugenia Di Giura tiene 5 años, y también una condición congénita llamada Albinismo, que le causa baja visión. Aun así, decidió animarse y meterse en una cancha de hockey, deporte que empezó a practicar en la escuelita de Tierra de Sueños 2 de la mano de la entrenadora María Eugenia García. En www.elroldanense.com podés leer la historia completa. . . . . . . . . . . . #Albinismo #SeguimosDePieMasFuertes #Hockey #TierraDeSueños #ILookOutForAlbinism