“La noche del Trinche”: presentan en la ciudad el libro sobre el triunfo del combinado rosarino ante la Selección Argentina

La idea descansaba en un cuaderno de anotaciones, como esperando el momento oportuno para salir a la luz. Ese instante llegó a mediados de 2022, cuando quien había hecho tal inscripción se percató de que dos años más tarde se cumplirían 50 años de un suceso que marcó al fútbol regional y nacional. El 17 de abril de 1974, Tomás Felipe Carlovich grabó su nombre a fuego en el triunfo amistoso del combinado rosarino ante la Selección Argentina que se preparaba para jugar el Mundial. El partido motivó una investigación que se convirtió en libro.

Ariel Gómez, dueño de aquel cuaderno, le transmitió la iniciativa a Facundo Paredes, compañero en Radio Nacional, y así nació la obra titulada “La noche del Trinche. Rosario 3 – Argentina 1: mitos y verdades de un amistoso histórico”, publicado por Ediciones Al Arco y a presentarse este domingo a las 13 horas en la Feria del Libro de Roldán. Los autores hicieron foco en un partido que agigantó el mito del ídolo de Central Córdoba. El libro bucea por la leyenda, pero también se ocupa de contar qué fue lo que verdaderamente pasó y su contexto histórico.

Entre charlas interminables para saber cómo abordar el trabajo, ambos se hicieron varias preguntas fundamentales para la labor que iban a encarar. “¿El Trinche jugó tan bien como se dijo? ¿Realmente el combinado rosarino le pegó un baile a la Selección Argentina?”, cuestionó Ariel en diálogo con El Roldanense. “También, uno de los mayores mitos que tiene ese partido, ¿es verdad que alguien del cuerpo técnico de Argentina fue en el entretiempo al vestuario de Rosario y pidió que lo sacaran al Trinche?”, esgrimió.

“Tanto se habló del Trinche que, de alguna manera, ese partido es su primer Big Bang en cuanto a cómo se convirtió en mito. Nos llamaba la atención que no había un libro escrito sobre el tema”, describió Ariel. “Arrancamos definiendo una especie de guía sobre la historia que queríamos contar, y después la fuimos llenando de información. Fuimos a diarios y revistas de la época para contar el partido, más las entrevistas, unas 30 aproximadamente, de quienes jugaron el partido, o lo vieron o lo cubrieron como periodistas”, detalló Facundo.

La investigación al respecto fue todo un desafío para los escritores. “Nos encontramos con que el diario La Capital no tenía información sobre ese encuentro, dado que había estado de paro por cuestiones gremiales a lo largo de todo ese mes. Tuvimos que revisar e ir a fondo con lo poco que había de prensa, y sumamos muchos testimonios”, recordó Gómez. “Tuvimos las dificultades propias de la memoria de muchos entrevistados. Lo más difícil y desafiante fue unir crónicas de la época con recuerdos del presente”, señaló su ladero.

Tal como explica Paredes, el amistoso es “la máxima y casi única” prueba de que el Trinche era un gran jugador. “En poco tiempo pudo demostrar su nivel, jugando con los mejores de Rosario y ante los mejores del país. Claro que para llegar a Primera y mantenerse se requieren otras condiciones que él no cumplía, o no le interesaba cumplirlas”, narró. “El partido le dio sustento a la leyenda, la avaló. Lo vio jugar un estadio lleno, con tanta gente, como no le ocurrió antes ni después. El tipo pudo demostrar lo que se decía de él en esos minutos que jugó”, argumentó.

En paralelo, el encuentro es una pintura del momento que atravesaba el fútbol rosarino, algo que ambos reflejan cabalmente en las páginas del libro. “Central venía de ser campeón, Newell’s lo sería ese mismo año ‘74, Central Córdoba había ascendido y en ese entonces peleaba el torneo de la B”, puntualizó Facundo. “Como contrapartida, es un fiel resumen de lo que vivía la Selección. La AFA estaba intervenida y reinaba la desorganización. Esa noche en las tribunas estaba el Flaco Menotti, quien meses después sería el DT que cambiaría la historia”, contó.

Durante el proceso de escritura, no sólo convivieron con la memoria algo ajada de los entrevistados, sino también con el mito Carlovich. “Nuestra idea nunca fue romper el mito, sino saber qué fue lo que pasó. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. En un momento dijimos ‘a ver si hallamos algo que diga que Carlovich no jugó cómo dicen que lo hizo’”, dijo Gómez. “Por eso, la bajada del libro es ‘Mitos y verdades de un partido histórico’. De todo el relato oral que existe, hay cosas que son mito, pero también otras que son verdades”, pronunció.

“La idea no fue desafiarlo, sino llenarlo de datos. Y claro, aportar nuestra mirada y jugar con eso. La historia del Trinche y de ese partido es más interesante contarla e indagar en la leyenda que intentar desmentirla o desmitificarla”, expresó Facundo. “Sí es verdad que en la mayoría de los entrevistados se impuso el relato de la leyenda que lo que verdaderamente les pasó. El mito hizo mella en las memorias. Pero con el material de archivo que teníamos, pudimos ayudar a las fuentes a recordar esa noche”, explicó.

En este marco, el libro no plantea una verdad absoluta sobre aquella noche, sino que da lugar a afirmaciones, desmentidas y distintas voces. “Fue uno de los objetivos. Que sea un relato coral, con recuerdos y falsos recuerdos incluidos. Esa noche pasaron muchas más cosas de las que estaban contadas periodísticamente”, señaló Facundo. “Además, la idea fue rodearlo: cómo venía la Selección, la AFA, el fútbol rosarino. Y contar el partido a la distancia, qué significó en el tiempo, cómo volvió a la agenda, en qué momento y por qué”, añadió.

Se trata del primer libro de ambos autores, quienes llegan a la ciudad con ilusión. “Escribirlo fue un desafío y una gran satisfacción. Como la figura del Trinche y ese partido trascienden Rosario, tenemos mucha expectativa de lo que pueda ocurrir en Roldán. Su nombre en la región juega fuerte”, narró Paredes. “Representó un gran esfuerzo, un sueño hecho realidad. Estamos sorprendidos por la repercusión que tuvo. Vamos a hablar de fútbol y del Trinche. Nos toca un domingo al mediodía, faltaría solo el asadito para completarla”, expresó Gómez entre risas.

