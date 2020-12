La nostalgia en las fiestas: ¿Por qué nos sentimos así en esta época del año?

Por* Anahi Ferratto y María Guadalupe Rodríguez

En este contexto en el que nos acercamos a fin de año, es común observar en la gran parte de la población una predisposición a la nostalgia y a la melancolía. Uno de los motivos de esto tiene que ver con las costumbres familiares que predisponen a los recuerdos de fiestas pasadas, de la infancia y el dolor por la ausencia de quienes ya no están, o que no pueden estar, sumando la situación de pandemia que estamos viviendo.

La palabra NOSTALGIA hace referencia al dolor por la ausencia o la pérdida de alguien o algo querido, que pueden ser objetos, costumbres, tradiciones, relaciones, etc. Es un sentimiento que surge en el ser humano cuando desea revivir momentos pasados con las mismas emociones de ese entonces.

Es curioso (y hasta incongruente) que ese pasado se vivió con alegría, placer y entusiasmo, y el recuerdo es experimentado con tristeza, porque la persona no se da cuenta de que las emociones vividas en ese momento pasado tuvieron su lugar específico y su momento, mientras que el presente es una nueva realidad que puede ser vivida con la misma alegría, si valoramos sus características propias y diferentes en el aquí y ahora. La nostalgia implica que no estamos viviendo el presente, sino un pasado que ya no existe.

Un sentimiento de nostalgia mal gestionado puede propiciar una desconexión con el presente y sumergirnos en un estado de soledad, falta de sentido de la vida y aislamiento, anclándonos en el pasado y restando atención a la realidad de nuestro AQUÍ Y AHORA.

Cuando la nostalgia distorsiona e idealiza el pasado, es posible que nos desconectemos de una realidad que podría hacernos muy felices, activándose situaciones no deseadas como depresión o ansiedades .

Si, por el contrario, vivimos la nostalgia desde sus aspectos positivos, podremos utilizarla como herramienta emocional para rescatar de nuestro pasado los mejores recuerdos, los más alegres, los que nos conectan con emociones placenteras, y poder retomar costumbres y tradiciones que nos hacían bien, transmitiendo y compartiéndolas con las personas que comparten nuestra vida actual. Una buena actitud sería festejar festejar con los vivos y rememorar a los ausentes. Así, la nostalgia tendría un efecto positivo sobre la salud mental al hacer de puente entre lo que fuimos y lo que somos.

Entonces, como seres humanos atravesados por estas emociones, podemos vivirlas de diferentes maneras. Un modo saludable de hacerlo sería priorizar, entre los recuerdos que más nostalgia nos traen, recordando las cosas graciosas, alegres, compartiéndolas con los seres queridos que están, sin renunciar a revivirlos, ya que mantenerlos vivos de esta manera confiere un alivio que redundara en nuestro bienestar personal y en el de aquellos a quienes queremos. Poder poner en palabras estas emociones, no sólo las agradables, sino también aquellas que tienen que ver con el sufrimiento, charlando y expresando libremente lo que nos pasa, nos permitirán romper ese círculo vicioso que a veces gira en nuestra mente. Si te sientes incapaz de resolver la situación por ti mismo, no dudes en acudir a un profesional que te ayudara a superar este trance.

(*)Psicologa Anahi Ferratto. Matricula N°:5902

Psicologa María Guadalupe Rodríguez. Matricula N°: 4857

Ambas profesionales desarrollan su labor de lunes a viernes en CTR rehabilitación integral .Contacta al centro transdiciplinario mediante sus redes sociales:

Instagram CTR: @ctr1077

Facebook CTR : CTR rehabilitación integral