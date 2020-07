La pandemia dejará a Roldán sin una de sus fiestas más multitudinarias

El año pasado se tuvo que achicar producto de la crisis económica y este año su realización está seriamente comprometida, con lo cual Roldán se quedará sin uno de sus eventos más convocantes y multitudinarios: la Fiesta de Disfraces.

Según comentaron sus organizadores a El Roldanense, hoy por hoy la decisión es no hacerla: “Según pudimos averiguar, los eventos masivos recién en diciembre o enero los estarían habilitando, con lo cual la decisión hoy la decisión es no hacerla. En un 95% decimos que no se hace, pero dejamos una puerta abierta porque en este mundo nunca se sabe”, señalaron.

Así con un panorama “que no es el indicado” para un evento de estas características, la ciudad se quedará sin una fiesta que se convirtió en un ícono no sólo en la ciudad sino en toda la zona y que es esperada todo el año por los jóvenes y adolescentes de las localidades vecinas.

No es el primer evento masivo que debe aplazarse producto de la pandemia por el coronavirus: el aniversario de la ciudad que cada año organiza el municipio, esta vez se tuvo que realizar de manera online; las vacaciones de invierno son esperadas por todos los chicos de la ciudad pero en esta oportunidad no hubo ni cine, ni pororó ni personajes paseando por la ciudad.

El Día del Niño es otra de las grandes celebraciones populares que tampoco tendría lugar en un 2020 -al menos en el formato masivo en el cual se conoce- signado por el aislamiento y el distanciamiento social.