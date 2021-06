La pandemia frenó la filmación de su nuevo video pero le buscó la vuelta por el lado solidario

No todo lo que es oro brilla, dice un viejo refrán y así fue para el rapero Matías Belén, alias «El Laki», que decidió dejar a un lado el plan de filmar su canción «Cartonero» con una importante productora de Rosario para optar por un video de bajo presupuesto. Si bien la pandemia tuvo mucho que ver ya que complicó la filmación y demoró los planes, el músico se dio cuenta que podía ahorrar la plata que tenía pensado gastar en esta producción y destinarla a distintos merenderos de Roldán.

«El tema ya lo tenía escrito y grabado, solo hacía falta filmar el video. La idea era hacer una producción grande, con varias personas en Rosario pero la suba de contagios complicó el panorama porque no podíamos juntar a tanta gente. Entonces se me ocurrió hacer algo más chico, de menor presupuesto y guardar la plata que iba a invertir en este proyecto para comprar alimentos y hacerlos llegar a quienes más lo necesitan», señaló Matías a El Roldanense.

Tomada la decisión, el rapero decidió usar la propia cámara de su celular para registrar las escenas. Con la ayuda de unos pocos amigos se llevó adelante la filmación en diferentes barrios de Roldán como Arrabal, Villa Flores y en la zona del playón. A tan solo dos días de haberse estrenado en Youtube, ya logró 1300 visualizaciones y va por más.

«La letra de esta canción tiene dos facetas. Si bien sabemos que el rap se usa mucho para ‘tirarle’ a otros raperos, lo que yo quise es reflejar el trabajo que hago todos los días como cartonero y el hecho de que no tengo que estar aparentando nada, que esta es la vida que hago todos los días y no es ‘fake’. Esto último va dedicado a muchos artistas de este género que dicen que son de calle pero en realidad no lo son», consideró Matías.

En cuanto al costado solidario de esta iniciativa, el músico explicó que el dinero ahorrado se utilizará para comprar comida en una distribuidora de amigos suyos ubicada en Rosario. La compra se destinará a distintos merenderos de la ciudad, uno de ellos en Villa Flores, otro en el barrio Beaudrix y un tercero en barrio América.

Como trabajo previo, Matías contó que en los próximos días se acercará a los distintos espacios para conocer cuántos chicos son los que asisten y calcular las proporciones de alimentos que deberán ser adquiridas. En total cuenta con $60 mil para gastar en mercadería y destacó que si la plata no llega a alcanzar realizarán una campaña para que comercios de Roldán puedan sumarse a colaborar con productos no perecederos.

Mirá el nuevo video: