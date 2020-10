La Parroquia de Roldán y una original movida para empezar a festejar el Día de los Santos

Desde Roldán se está gestando una movida que pretende calar hondo en la comunidad católica local pero que también busca atravesar las fronteras de la ciudad.

“La iglesia de Roldán está organizando una campaña para hacer una gran fiesta divertida, cada uno desde su casa, para el Día de los Santos. Muchas veces lo chicos festejan días que no son de nuestra cultura o que tienen arraigadas historias que ellos no conocen y que por ahí no son católicas y hay gente de la religión que las festeja igual por desconocimiento”, contó a El Roldanense Gabriela, quien pertenece a la comunidad de la Parroquia local y es una de las organizadoras.

“Es una movida de la Parroquia de Roldán y ojalá pueda trascender en otras zonas. Nos sentimos en la misión de hacer hincapié en que nos podemos divertir igual con fechas de nuestra religión. Seria nuestro sueño que esto se disemine pero vamos empezando por el granito de arena que es Roldán”, agregó.

La propuesta es que este 1º de Noviembre los niños (y por qué no los grandes) elijan a su santo favorito, se disfrace y celebren en familia, cantando, bailando, comiendo, de la forma que quieran, y luego compartan tus fotos en las redes con el hashtag #festejemoselamordelossantos