La postura celeste también se moviliza: juntada de firmas y reparto de pañuelos Mientras se desarrollaban los festejos del Día del Niño, mujeres militaron su rechazo a la legalización del aborto en la zona del Paseo de la Estación.

Con las celebraciones municipales por el Día del Niño de fondo, un grupo de mujeres contrarias a la legalización del aborto procedieron con una juntada de firmas contra el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y repartieron pañuelos celestes, símbolo de esa postura, en la zona del Paseo de la Estación.

Desde Roldán Te Quiero Pro Vida, referencia local en rechazo la Ley IVE, explicaron a El Roldanense que la movida no surgió desde la agrupación sino que corrió por cuenta de “voluntarias, aunque la mayoría forma parte del grupo”.

Desde la organización adelantaron que en principio no está previsto un traslado conjunto hacia el Congreso cuando el miércoles se vote la iniciativa, lo cual no quita que vecinos decidan viajar de manera particular.

También en Rosario

Tambiém hubo presencia roldanense en la Marcha por la Vida que se desarrolló este domingo en el Monumento al Bandera de Rosario. Desde Roldán Te Quiero Pro Vida indicaron que tampoco en ese caso hubo traslado organizado, pero que personas identificadas con la agrupación viajeron de manera particular y hasta llevaron una pancarta identificatoria.