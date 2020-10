La quisieron estafar con la noticia de que había ganado un 0km pero zafó

Una mujer de la ciudad de Roldán recibió llamadas desde un número desconocido con característica de Buenos Aires durante el lapso de varios días. Una tarde atendió y en el momento que le hicieron creer que ganó un Okm, supo darse cuenta que estaba siendo víctima de un intento de estafa telefónica y cortó a tiempo.

Gabriela Huber en diálogo con El Roldanense comentó: ‘‘Hace más o menos un mes recibí una llamada a mi teléfono celular. Al principio no quería atender porque me aparecía un número desconocido, pero al mismo tiempo me había anotado para participar en el programa televisivo de Guido Kaczka para entrar a los juegos, entonces luego de varias llamadas un día decidí atender’’.

‘‘Cuando atendí, lo hice porque el numero desconocido tenía característica 011 y relacioné que al ser de Buenos Aires, quizás podía ser del programa. Al momento de escuchar la voz del otro lado me decían que había ganado un auto 0km’’, señaló la ciudadana roldanense y al mismo tiempo agregó: ‘‘Rápidamente me di cuenta que podía ser una estafa, reaccioné y corté la llamada’’.

‘‘Luego de esa llamada, durante varios días me llegaron mensajes diciéndome que había ganado hasta un celular. Claramente buscaron todas las posibilidades para hacerme caer en la trampa, pero gracias a que uno está permanentemente informado y leyendo las noticias de las posibles estafas, supe reaccionar y me salvé’’, explicó y añadió: ‘‘A uno le gustaría ganar un auto, a quién no, pero si no te metiste en un sorteo específico es muy difícil que ganes algo tan importante, por eso supe distinguir que no era algo lógico lo me me pasaba’’.

Por último, Huber detalló: ‘‘A todas las personas que reciben en su celular o teléfono fijo llamadas de números desconocidos, les digo que no confíen en la voz del otro lado del teléfono, porque te pueden hacer perder todo lo mucho o poco que cada uno tiene’’.