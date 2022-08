La regulación Argentina en torno a las apuestas se adapta a la nueva realidad

Desde hace más de una década se ha producido un vuelco en todo el ocio tal y como se conocía hasta el momento. La generalización de la utilización de internet ha cambiado el paradigma de muchas opciones de entretenimiento, entre ellas, todo lo que se refiere al sector del juego.

El paradigma en el que está inmersa toda la actividad de las apuestas online ha superado todas las expectativas, generando una eclosión en buena parte de los países del mundo. Argentina es una de estas naciones, en las que las apuestas se han convertido en una de las principales opciones de juego, generando un nuevo marco legal y creando algunas cuestiones que están en el ambiente como ¿se deben declarar las ganancias de los casinos interactivo?

Depende de cada país y la cuantía de la operación para tener obligación de declarar las ganancias de los casinos online. En un principio gran parte de lo usuarios estarían al margen de tener que pagar impuestos por esta actividad, puesto que sus ganancias se encontrarán por debajo de los umbrales marcados por la legislación vigente. Lo que esta sucediendo en Argentina, se ha producido con anterioridad en otros países del viejo continente como España o Italia, en las que el juego online se consolidó mucho antes.

En este sentido, jokerman79, reconocido por la comunidad de jugadores como uno de los principales expertos en juegos online explica con detalle toda esta nueva realidad del juego online.

«En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña premisa: en este mismo momento, circulan en internet informaciones incorrectas y engañosas en ‘canales especiales’ proporcionados por algunos personajes que ‘aterrorizan’ a los jugadores proporcionándoles información incorrecta, es decir, afirmando que las ganancias en los casinos online italianos deben ser declaradas. Hay que hacer una aclaración y distinguir entre las ganancias de los casinos online (legales en cada nación) y las de los sitios extranjeros: las ganancias de los sitios de juego online con licencia regular ya están gravadas en origen (a cargo del concesionario) y las ganancias retiradas y cobradas por los jugadores no están sujetas a ningún otro impuesto y no tienen que ser declaradas”, se lee en el blog de TragaperrasWeb, el blog de referencia del sector en Europa.

Una nueva realidad que ha llegado a Argentina, y que en breve espacio de tiempo se extenderá en otros países latinoamericanos.