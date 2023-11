La roldanense Martina Dezotti fue entrevistada por DeporTV: “Ya son tres años en Italia, aunque cada uno fue diferente”

Asentada como capitana del primer equipo femenino de Spezia Women, la roldanense Martina Dezotti brindó una entrevista a DeporTV, el canal nacional que suele escapar al contenido mainstream y brinda lugar a todas las disciplinas. Desde la casa en la que vive junto a sus compañeras de equipo, la ex jugadora de Sportsman, Newell’s, Boca y Venezia habló de su actualidad, comparó al fútbol argentino con el italiano y se refirió a cómo intenta impregnar la cultura argentina dentro del plantel.

“A pesar de que ya son tres años en Italia, cada uno fue diferente. Este es el segundo en Spezia, aunque cambiamos cuerpo técnico y la mayoría de las jugadoras. Quedamos poquitas de la temporada pasada”, contó en primer lugar. “Si bien es el mismo equipo, esta etapa es diferente y estamos viviendo en otro lugar. Entrenamos y jugamos en el mismo sitio, pero hay equipos nuevos en el Girone, como se le dice acá al grupo”, explicó a través de una charla mediante Zoom.

Transcurridas nueve fechas del campeonato que comenzó en septiembre, Dezotti es una de las jugadoras insustituibles y porta la cinta como una de las líderes del equipo. “Estamos sextas, nos podría ir mejor pero vamos bien, no nos está yendo mal”, dijo al evaluar la campaña actual. En ese orden, opinó que el fútbol argentino es más físico que el italiano, aunque aseguró que la principal diferencia es económica. “El último contrato que tuve en Boca no tiene nada que ver con lo que se puede generar en Europa”, manifestó.

Consultada sobre la cantidad de espectadores que van a ver los partidos de Spezia, la roldanense trazó un paralelismo con el último período que vivió en Buenos Aires. “Estando en Boca, era increíble la cantidad de personas que iban a vernos y estoy súper agradecida de haberlo vivido. Acá no sucede tanto así”, explicó. “En Argentina vivimos el fútbol de una manera diferente. No importa que sea masculino o femenino, mueve a un montón de personas”, especificó.

A la vez, se metió de lleno en las horas de vestuario y detalló que, de a poco, el mate va ganando lugar. “No suelo tomar mate todos los días, aunque la verdad es que lo hago mucho más ahora que cuando me fui de Argentina, ya que me hace estar más cerca de mi gente y mi familia”, contó. “A alguna que otra de mis compañeras le gusta, más allá de que no suele gustar cuando no estás acostumbrado. Yo les hago probar a todas y si cae alguna mejor, se comparte”, cerró entre risas.