La roldanense Sol Chianelli se prepara para disputar el primer campeonato de patín en Córdoba

La actual campeona del mundo en patín Sol Chianelli, se encuentra realizando la pre temporada de cara al 2024. El primer torneo que disputará será en Rio Segundo, Córdoba, en los primeros días de marzo. La juvenil en dialogo con El Roldanense detalló las expectativas y objetivos de este nuevo año.

“Este 2024 lo encaro con muchas ganas y fuerzas, ya hice el cambio de chip y estoy con la cabeza puesta para lo que viene. Desde que comenzó el año estoy realizando pre temporada tanto en la modalidad de patín libre como en figuras obligatorias”, explicó Sol en dialogo con este medio.

“Estoy entrenando en mi club (Newell´s Old Boy´s) y acá en la ciudad (gracias al esfuerzo de los dirigentes) estoy realizando las prácticas en el polideportivo. La verdad cada granito aportados por todo me ayudo a seguir incrementando mi sueño y una de las personas que me brinda una gran ayuda es Cucho, por que día a día me abre las puertas del poli para que pueda hacer mis actividades”,

“En esta etapa del año el esfuerzo para poder seguir creciendo es aún mayor que durante el año, dado que mucho de los días que entreno lo realizo en doble turno. En la actualidad estoy ejercitándome de lunes a sábados”, comentó.

“El primer torneo es el apertura que será el 9 de marzo en Rio Segundo, Córdoba. Luego continúan los clasificatorios de la semifinal de ws en Brasil de la disciplina libre. Es un año con mucha actividad en donde también se estará llevando a cabo el Panamericano, pero además se realizará el Mundial de figuras obligatorias en Italia y voy a intentar de llegar de la mejor manera”.

“Es un deporte amateur y muy costo y soy consciente que será un año difícil desde lo económico, mi familia está haciendo un esfuerzo muy grande para poder ayudarme, es por eso que estoy abierta a que si alguien me pueda dar una ayuda será muy bienvenido”, cerró.