La unión hace la fuerza: negocios de Tierra de Sueños se unen para zafar de la crisis

La unión hace la fuerza dice un dicho popular que comerciantes de Roldán decidieron seguir al pie de la letra. Por eso, en tiempo de pandemia y recesión económica, formaron el grupo: Negocios Unidos Tierra de Sueños 2 y 3, que abarca a los comercios que trabajan en esos dos barrios. El objetivo es mantenerse informados sobre las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional y Municipal y aunar fuerzas para ayudar a aquellos locales que en este momento no están pudiendo funcionar.

“Todos los negocios de Tierra de Sueños 2 y 3 nos juntamos para poder organizarnos y mantenernos informados sobre los protocolos de higiene y seguridad para estar en regla, hasta nos reunimos con el intendente para asesorarnos sobre algunos ítems que no estaban del todo claros. Otro de los motivos por los que decidimos armar el grupo es para ayudar a los comerciantes que hoy no están pudiendo abrir y no tienen ingresos para mantener a sus familias”, señaló Marina, una de las integrantes

Es por esto que entre todos decidieron hacer una rifa para vender en los locales que hoy sí están abiertos. La idea es que el dinero recaudado por la venta se reparta entre todos los negocios que tienen que permanecer cerrados. Su valor será de $100 y los premios se sortearán el día domingo 17 de mayo y se transmitirá en vivo por Instagram.

“Queremos ayudar a aquellas personas que no pueden ni abrir con sistema de delivery y que no tienen manera de solventar a sus familias. Estamos armando un premio grande a partir del aporte de distintos locales que integran este grupo y lo más probable es que se dividan en primer puesto, segundo, etc. Hasta ahora tenemos 75 órdenes de compra”, señaló Marina y destacó que, a pesar del contexto, la idea es que puedan seguir agrupados bajo esta asociación tras la pandemia.

Los punto de venta serán: verdulería Big shop, Tatetí, Mozzafiatto, forraje Okakopa, Pinibike, La Boutique de Frutas y Verduras, forraje y polirrubro La Tierra, Aire Puro, La Tranquera, ferretería Kellen, ferretería Terrra di Sogno, mimarket Apooka, Rico Rico, Doña Alegría, Paspalli, Firulay, Hakuna, Verde Manzana, Edén, Punto Natural y Mingos.

Los premios que lograron recaudar para el sorteo son: Mozzafiato: 1 kg helado yomo, Galvani Piscinas: orden $1.000, Apooka: orden compra $1.000, Stylo Picante: 5 cortes de cabello, Forraje y polirrubro La Tierra: orden compra $ 950, Aire Puro: canasta productos de almacenamiento y limpieza, El Mercado y la Tranquera: orden compra $1.000, Pini Bike: orden compra $1.000 artículo de bicicletas, Renata: 2 lifting de pestañas, Ponte Guapa: conjunto de cadena y pulsera valor $1.000, Tateti: orden de compra $500, Ferretería Kellen: orden de compra $1000, Coti Pop: cotillón orden de compra de $400, Frida café + Moda 2 remeras a elección (si hay 2 sorteos), Pañalera Alule: orden de compra $1000, Ferretería Terra Di Sogno: orden de compra de $1000, Minimarket Apooka: orden de compra $500, AMARTE orden de compra en librería $500 y $500 en regalería, Bonita Costumbre: 1 atril para niños

Rico Rico: dos docenas de empanadas, Goldgym: 2 meses de gimnasio, Caserissimo: docena de empanadas árabes Gigantes, Caserissimo 1: pan integral con semillas y frutas secas, Pan & Vino 1 orden de compra por $1000, Doña Alegría: canasta productos de limpieza, La Boutique de frutas y verduras: $500 orden de compra, Paspalli: $500 orden de compra, Rancho La Paz orden de compra por $500 o baño y corte de perro premio a elección del ganador, Firulay una pizzanesa super, Hakuna Minimarket: orden de compra de $1000, Verde Manzana2 órdenes de compra por $500, Centro de Entrenamiento Personalizado 2 meses de gimnasio, CKT. una sesión de drenaje linfático manual, Promofiesta: 1 promo de 20 hamburguesas, con pan y aderezo, Lisboa ( 1 cena para 4 personas , 1 almuerzo para 4 personas), Club Health & Spa: day Spa para 2 personas, Silvina Arias estilista, 2 cortes, Corazón De Alcaucil: orden de compra por 800 pesos, Dereinisdeco: orden de compra de $500 en tu candy bar de cumple, La Cosecha: 2 órdenes de compra por $500, Aldana Ruzzo: 1 corte y 1 cauterización, Veterinaria Animalia: 2 bolsas de 5kg de alimento balanceado premium o 2 consultas veterinarias, Inflables Infancia Feliz, 1 alquiler de inflable 3×5, Aye1 mes gratis para la actividad que quieran (niños o adultos), Supermercado Eden orden de compra de $2000, Pescadería Vicente dos órdenes de compra por $700 c/u, Cloro shop: orden compra $500, Despensa San Roita: orden de compra $1000.

Yampi: una caja de bombon escocés (6 unidades) + una torta helada, Pretty woman un voucher de $1250 en tratamientos, Mi Taller de Idiomas: 1 mes de clases online sin cargo para niños, Punto natural orden de compra x $1000, Mingo’s 1 orden de compra 2 kg supremas, 1 orden de compra 2 menúes rotisería a elección, Estigarribia Jesica peluquería a domicilio voucher de $1000, Plenitud orden de compra de $1000 para cambio de look, La Regalería par de individuales babychic + manzanita deco valor $1200, Teletac-Online $1000.- en mano de obra de servicio técnico, Luciana yerba mate Sol y Lluvia paquete de 2kg $600, Ekilibra: 1 mes Pilates, 1 mes Entren. Funcional, 3 Sesiones masajes, Nativo tienda natural: orden de compra $500, Naturalvi Dietética y reposteria: orden de compra por $500, Kinef 3 sesiónes de masajes descontracturantes, Peluquería «Yo Mujer» orden de compra para corte y color, valor $1000, Aye otro mes gratis. No Actividad a elección del ganador. Niños o adultos, Sho kids: orden de compra válida por un joogins a elección, Peluquería «Yo mujer» una cauterización, Una Sesión de Fotos Federico Farias Fotografía, La pañalera del 3 orden de compra de $1000, Vikingos dos órdenes por $500, Jengibre tienda natural: orden de compra $500, Frutos de mi tierra orden de compra $ 500, Zion Terra 1 Pizzanesa más dos cervezas de litro, Dos cajas de bloques de la Novena Hermana, un año de cuota al 50% descuento para un niño -jardín Mimitos.