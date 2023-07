La UTA mantiene el reclamo pero el servicio de colectivos será normal este viernes

Este jueves por la mañana las empresas de transporte de pasajeros de Rosario y la región comenzaron a liquidar los sueldos. Pese a las dudas que se habían generado en las últimas horas sobre si se iban a poder pagar o no los salarios de los choferes y el paro que se anunció a nivel nacional, el conflicto parece estar destrabado, al menos en la provincia de Santa Fe.

Según explicó en Cada Día Saul Isacsson, referente de la Cámara Empresaria del Transporte Multimodal de Pasajeros (Cetram), tras el depósito de los subsidios provinciales, las empresas ya empezaron a hacer transferir el dinero a las cuentas sueldo de los choferes.

Si bien esto no es una solución de fondo y tampoco asegura que se destrabe el conflicto a nivel nacional, desde el sector empresario destacaron que con esto se garantiza el normal funcionamiento del servicio hasta el próximo mes.

En la noche del jueves los choferes de colectivo nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzaron un paro nacional para el viernes en el sector de corta y media distancia. El argumento principal de esta decisión tiene que ver con que en el Amba las empresas no cumplen la resolución conjunta de las carteras de Trabajo y Transporte.

«El conflicto que se está desatando a nivel nacional tiene que ver con la nueva escala salarial que se firmó de una forma extraña. Porque el acuerdo fue entre la UTA y los ministerios de Transporte y de Trabajo, pero las cámaras no los aceptaron», detalló Isacson según publica Rosario3.

Según explicó el titular de una de las empresas que presta servicio de media distancia, en Rosario se determinó aceptar esa escala salarial. Sostener esto depende de que Nación cumpla también con el compromiso de aumentar un 30% los subsidios que transfiere al interior del país.

«La semana pasada nos transfirió el mes de abril. Es decir, no están al día pero eso nos permite, en la coyuntura, hacer frente a esto junto con los aportes de provincia. Pero estamos con números negativos», advirtió.

Además, Isacson remarcó también que, con el aporte de provincia y lo que los fondos que mandó Nación, pueden garantizar pagar los sueldos de junio, pero será imposible abonar los del mes siguiente si los fondos federales no se incrementan.

«Hoy nos pudimos dar el lujo de decidir si lo pagamos o no, pero en el futuro no lo vamos a poder decidir y la realidad es que se va a terminar parando porque no lo vamos a poder cubrir», sostuvo.