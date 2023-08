Las niñas roldanenses que dirán presente en el Torneo Nacional de arte circense

Hace algunos días se desarrolló en Rosario la primera etapa del Torneo Nacional de arte circense que está organizado por por la Escuela de artes de Flavio Mendoza, y catorce niñas de Roldán lograron superar esa etapa para llegar a la final que se desarrollará a mediados del próximo mes en Buenos Aires. Flavia Bravo es la profesora a cargo del grupo y brindó detalles de la experiencia así como de la preparación que ya arrancó para lo que viene.

‘‘Desde varios años me dedico a dar clases de acrobacia aérea y el pasado fin de semana con el grupo de niñas que tengo a cargo competimos en Rosario en la primera etapa del Torneo Nacional de arte circense que está organizada por la Escuela de Flavio Mendoza y tuvimos un gran rendimiento: de las 16 niñas que participaron, 14 clasificaron a la final’’, relató Flavia en diálogo con El Roldanense.

‘‘Participaron nenas desde los cinco años hasta los once y cada cual en su categoría debía cumplir con el reglamento y hacer su performance en un tiempo determinado. El evento se desarrolló en el gimnasio Mega Sports y la mayoría de ellas participaron de forma individual, salvo cuatro niñas que armaron dos dúos diferentes’’, detalló y agregó: ‘‘Esta actualidad de las pequeñas me da mucho orgullo porque me permite ver el crecimiento de ellas que se fue dando a través de la constancia y la perseverancia’’.

‘‘El próximo 22 de septiembre en Belgrano, Buenos Aires, será la etapa final del Torneo y nosotras vamos a tratar de pulir todos los detalles y llegar de la mejor manera, dado que vamos a competir con participantes de todo el país y esperamos que la jornada pueda tener la presencia de Flavio Mendoza para demostrarle el talento que existe en nuestra ciudad’’, destacó la docente.

Flavia decidió abrir su propia escuela de gimnasia y acrobacia luego de la pandemia. Lo hizo en su casa en Tierra de Sueños 2, donde acondicionó un espacio para la actividad, y en el cual hoy da clases de lunes a viernes en diferentes horarios con grupos de no más de diez participantes.