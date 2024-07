La roldanense que logró hacer podio en el rural bike de Máximo Paz

La roldanense Ana González logró el segundo puesto en el rural bike que se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Máximo Paz, Santa Fe.

‘‘Desde siempre me gustaba andar en bicicleta, pero desde hace casi dos años decidí de meterme a pleno con el entrenamiento y empecé a entrenar con Adrián de Training Team, le sume gimnasio y además le incorpore una nutricionista y eso hoy se reflejado en los resultados’’, explicó Ana en dialogo con El Roldanense.

‘‘La carrera del pasado fin de semana fue en Máximo Paz, Santa Fe y la verdad que fue una carrera muy peleada, en donde el clima no acompaño porque hacia mucho frio, pero luego de un gran esfuerzo logré llegar al segundo puesto’’, detalló.

‘‘La categoría que participe es la competitiva A 1 de 56 km en damas y la bicicleta que me permitió conseguir el segundo puesto es una Twitter de carbono para MTB’’, sostuvo y agregó: ‘‘Agradezco a toda los conocidos, amigos y familiares que me acompañan siempre y me hacen la banca’’.