Le metieron un poste de telefonía en la puerta del garage y hace meses que no tiene respuesta

El año pasado, Ezequiel decidió comenzar a construir en el terreno que tiene desde 2012 en el barrio Punta Chacra, sobre calle Las Carretas. Realizó un proyecto y se puso manos a la obra, pero la mayor sorpresa se la llevó cuando vio colocado un poste de telefonía en la puerta de lo que sería el ingreso al garage. Ya realizó cuatro reclamos y todavía no ha tenido respuesta alguna de la empresa Telecom.

“Inmediatamente, llamé a la empresa, le comenté la situación e hice el reclamo. El tiempo fue pasando y no tuve noticias”, dice Ezequiel a El Roldanense. A día de hoy, la casa está casi lista, pero nadie le da una respuesta oficial. En los últimos días repitió el llamado, y la única contestación de su interlocutor fue que hay un reclamo iniciado hace un mes. “Ya no sé qué hacer, no le encuentro la vuelta”, suma al relato.

Según cuenta, una persona que trabajó anteriormente en la empresa le manifestó que quizá le tocaría a él hacerse cargo del corrimiento de la columna. “Si me corresponde y me dicen ‘la columna estaba desde antes que vos empieces a construir’, no me queda otra y lo tendré que hacer. El tema es que no me dan ningún tipo de respuesta, si me corresponde o no, si me lo arreglarán en un mes o en un año, nada”, expresa.

Ezequiel manifiesta que se comunicó con la Municipalidad para interiorizarse más en torno a la cuestión. Junto a un conocido del grupo de WhatsApp del barrio, intentarán tener una charla con un gerente. “Quiero hacer algo más formal y decirles que se van a hacer responsables ellos ante cualquier suceso. Supongamos que viene una tormenta, ¿dónde guardo el auto?”, argumenta. Tras cuatro meses de reclamo, aún no tiene noticias ni respuestas oficiales.

Vale aclarar que la normativa establece que este tipo de postes deben ser colocados en las líneas medianeras y nunca en el medio de un lote.