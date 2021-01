Le robaron a punta de pistola y a plena luz del mediodía cuando circulaba por la A012

Una mujer de la ciudad sufrió el robo de una gran suma de dinero en el mediodía del miércoles, cuando se dirigía con su auto por la ruta AO12 hacia el barrio Tierra de Sueños 2. Minutos antes, había salido del banco y pasado por la Municipalidad, para abonar un impuesto.

“Se me puso un auto a la par y me empezó a encerrar para el lado de la banquina. Tuve que parar y me apuntaron con un arma. Me gritaban dame la plata”, relató la víctima, que viajaba en una Volkswagen Suran negra, a El Roldanense. “Eran dos personas de unos 30 años y llevaban gorra. Iban en un auto blanco viejo”, amplió el relato.

La damnificada radicó la denuncia del hecho en la Comisaría Sexta instantes después de lo sucedido. “La verdad, fue todo muy rápido. Me pegué un susto bárbaro”, describió.