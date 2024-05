Le entraron a robar a su casa, se llevaron sus herramientas de trabajo y debió poner en pausa su emprendimiento

El pasado lunes por la tarde los amigos de lo ajeno ingresaron a una vivienda de Tierra de Sueños 3 y entre todo lo que se llevaron se cuentan también las herramientas de trabajo de una mujer que tras el robo debió poner en pausa su emprendimiento.

“Desde hace tres años vivo en Tierra de Sueños 3 y siempre era un barrio tranquilo, pero desde hace un tiempo a esta parte dejó de serlo y el pasado lunes por la tarde, entre las 18.15 y las 20.15 que es en el horario en el que llevaba a mis hijos a fútbol, entraron a mi casa y me robaron”, comentó la emprendedora en dialogo con El Roldanense.

“Cuando regresamos del entrenamiento de mis hijos de 5 y 7 años nos encontramos que el portón abierto, cuando ingresamos a la casa estaba el piso de la cocina y el living lleno de huellas de pisadas de barro y automáticamente me di cuenta que me habían robado, entonces decidí irme a lo de mi vecina a dejarle a los chicos, porque no sabia si el ladrón estaba adentro”, relató.

“Se llevaron de todo, desde el televisor, la Playstation, computadora, notebook, impresora, plotter de corte, cafetera, y todos mis ahorros. Directamente me arruinaron, porque soy diseñadora gráfica y todo mi laburo de años estaba en esa pc”, describió.

“Hice la denuncia, vino la Guardia Urbana y la policía, pero lamentablemente estoy destruida y encima me dejaron sin poder seguir trabajando con mi emprendimiento”, cerró.